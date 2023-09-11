В Баку состоялся концерт, посвященный 30-летию Русской общины Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном Русском драматическом театре им. Самеда Вургуна прошло мероприятие, посвящённое 100-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и 30-летию создания и деятельности Русской общины Азербайджана, сообщает Trend Life.

На официальной части вечера выступили депутат Милли Меджлиса (парламент), председатель Русской общины Азербайджана Михаил Забелин, заместитель председателя Русской общины Анастасия Лаврина, руководитель Русского дома Ирек Зиннуров, советник посольства России в Азербайджане Андрей Румянцев и директор Центра русской культуры Галина Манафова.

В ходе мероприятия Ирек Зиннуров вручил грамоты представителям Русской общины за вклад в укрепление азербайджано-российских отношений.

Гостям была представлена праздничная концертная программа.

Отметим, что Русская община Азербайджана была создана в 1993 году и насчитывает около 120 тыс. членов. Общиной руководит избираемый на 5 лет Республиканский Совет в составе 25 человек. При Русской общине действуют несколько организаций: Центр русской культуры, Консультационный пункт информационно-правовой помощи российским соотечественникам, Ассоциация преподавателей русскоязычных учебных заведений, Ассоциация блокадников Ленинграда, Объединение деловых людей "Русский мир", Ассоциация русской молодёжи и другие.