Центральной библиотеке города Коканд подарена богатая коллекция книг об Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский культурный центра (АКЦ) имени Гейдара Алиева в Узбекистане подарил Центральной библиотеке имени "Амирий" города Коканд богатую коллекция книг об Азербайджане, сообщили Trend Life в пресс-службе АКЦ.

На открытии директор Информационно-библиотечного центра Рустам Хусанов рассказал о роли библиотек в обществе, о внимании Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева к актуальным вопросам, таким как книга и чтение, повышение библиотечной науки до уровня государственной политики. Было отмечено, что акция АКЦ явлется очередным мостом дружбы между двумя братскими народами.

Директор АКЦ Самир Аббасов отметил, что между Азербайджаном и Узбекистаном осуществляются важные проекты в развитии литературных связей. Традиционно в библиотеки и образовательные учреждения страны центром преподносятся тысячи книг об Азербайджане и отношениях с братским Узбекистаном. Более 100 изданий об Азербайджане переведены и изданы на узбекском языке.

Среди подаренных изданий - книги о жизни и деятельности великого лидера Гейдара Алиева, развитии Азербайджана под руководством Президента Ильхама Алиева, из серии "Реалии Карабаха", изданные Фондом Гейдара Алиева.

В коллекцию вошли книги, изданные АКЦ на узбекском языке и других языках об истории, государственности, культуре и литературе Азербайджана, древней земле Карабаха. Среди них издание великого поэта Низами Гянджеви "Хамса", "Гейдар Алиев - 100 цитат", "Герои, отдавшие свою жизнь за родину", эпос "Китаби-Деде Горгуд", "Хопхопнаме", "Газели Сейида Азима Ширвани", "Хуршидбану Натаван – возвышусь до солнца", "Я – голос истины – Ахмед Джавад", "Мудрости Алишера Навои", "Азербайджанские и узбекские пословицы", "Шуша - культурная столица Тюркского мира" и т.д.

Для гостей была организована экскурсия по библиотеке, где они были ознакомлены с ее отделами и специальными книжными залами.

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