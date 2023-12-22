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Центральной библиотеке города Коканд подарена богатая коллекция книг об Азербайджане (ФОТО)

Социум Материалы 22 декабря 2023 15:47 (UTC +04:00)
Центральной библиотеке города Коканд подарена богатая коллекция книг об Азербайджане (ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский культурный центра (АКЦ) имени Гейдара Алиева в Узбекистане подарил Центральной библиотеке имени "Амирий" города Коканд богатую коллекция книг об Азербайджане, сообщили Trend Life в пресс-службе АКЦ.

На открытии директор Информационно-библиотечного центра Рустам Хусанов рассказал о роли библиотек в обществе, о внимании Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева к актуальным вопросам, таким как книга и чтение, повышение библиотечной науки до уровня государственной политики. Было отмечено, что акция АКЦ явлется очередным мостом дружбы между двумя братскими народами.

Директор АКЦ Самир Аббасов отметил, что между Азербайджаном и Узбекистаном осуществляются важные проекты в развитии литературных связей. Традиционно в библиотеки и образовательные учреждения страны центром преподносятся тысячи книг об Азербайджане и отношениях с братским Узбекистаном. Более 100 изданий об Азербайджане переведены и изданы на узбекском языке.

Среди подаренных изданий - книги о жизни и деятельности великого лидера Гейдара Алиева, развитии Азербайджана под руководством Президента Ильхама Алиева, из серии "Реалии Карабаха", изданные Фондом Гейдара Алиева.

В коллекцию вошли книги, изданные АКЦ на узбекском языке и других языках об истории, государственности, культуре и литературе Азербайджана, древней земле Карабаха. Среди них издание великого поэта Низами Гянджеви "Хамса", "Гейдар Алиев - 100 цитат", "Герои, отдавшие свою жизнь за родину", эпос "Китаби-Деде Горгуд", "Хопхопнаме", "Газели Сейида Азима Ширвани", "Хуршидбану Натаван – возвышусь до солнца", "Я – голос истины – Ахмед Джавад", "Мудрости Алишера Навои", "Азербайджанские и узбекские пословицы", "Шуша - культурная столица Тюркского мира" и т.д.

Для гостей была организована экскурсия по библиотеке, где они были ознакомлены с ее отделами и специальными книжными залами.

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Центральной библиотеке города Коканд подарена богатая коллекция книг об Азербайджане (ФОТО)
Центральной библиотеке города Коканд подарена богатая коллекция книг об Азербайджане (ФОТО)
Центральной библиотеке города Коканд подарена богатая коллекция книг об Азербайджане (ФОТО)
Центральной библиотеке города Коканд подарена богатая коллекция книг об Азербайджане (ФОТО)
Центральной библиотеке города Коканд подарена богатая коллекция книг об Азербайджане (ФОТО)
Центральной библиотеке города Коканд подарена богатая коллекция книг об Азербайджане (ФОТО)
Центральной библиотеке города Коканд подарена богатая коллекция книг об Азербайджане (ФОТО)
Центральной библиотеке города Коканд подарена богатая коллекция книг об Азербайджане (ФОТО)
Центральной библиотеке города Коканд подарена богатая коллекция книг об Азербайджане (ФОТО)
Центральной библиотеке города Коканд подарена богатая коллекция книг об Азербайджане (ФОТО)
Центральной библиотеке города Коканд подарена богатая коллекция книг об Азербайджане (ФОТО)
Центральной библиотеке города Коканд подарена богатая коллекция книг об Азербайджане (ФОТО)
Центральной библиотеке города Коканд подарена богатая коллекция книг об Азербайджане (ФОТО)
Центральной библиотеке города Коканд подарена богатая коллекция книг об Азербайджане (ФОТО)
Центральной библиотеке города Коканд подарена богатая коллекция книг об Азербайджане (ФОТО)
Центральной библиотеке города Коканд подарена богатая коллекция книг об Азербайджане (ФОТО)
Центральной библиотеке города Коканд подарена богатая коллекция книг об Азербайджане (ФОТО)
Центральной библиотеке города Коканд подарена богатая коллекция книг об Азербайджане (ФОТО)
Центральной библиотеке города Коканд подарена богатая коллекция книг об Азербайджане (ФОТО)
Центральной библиотеке города Коканд подарена богатая коллекция книг об Азербайджане (ФОТО)
Центральной библиотеке города Коканд подарена богатая коллекция книг об Азербайджане (ФОТО)
Центральной библиотеке города Коканд подарена богатая коллекция книг об Азербайджане (ФОТО)
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