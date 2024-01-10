В Баку состоится церемония награждения премией "Современный аудиовизуальный взгляд"

БАКУ /Trend Life/ - В конце января состоится церемония награждения победителей пятой "Müasir Audiovizual Baxış" (Современный аудиовизуальный взгляд), учрежденной кино-радиоканалом Cinema Radio (производство AzerNewMedia, транслируется на Real FM (107 FM)) при поддержке министерства культуры Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

Cinema Radio было создано в июле 2019 года при организационной поддержке министерства культуры Азербайджана. Транслируется по субботам и воскресеньям. В выпусках канала транслируются информация об иностранном кинорынке, а также эксклюзивные новости Американской академии телевизионных искусств и наук, саундтреки из отечественных и зарубежных фильмов, аудиотрейлеры, аудиосюжеты, местные аудиовизуальные новости, специальные аудиорепортажи, а также интервью с интересными гостями. Cinema Radio с 2021 года является полноправным членом Совета прессы Азербайджана. С 2022 года сотрудничает с Американской академией телевизионных искусств и наук.

Отметим, что среди лауреатов премии - ведущий и режиссер Кямран Агабалаев, журналист, режиссер Вяфа Агабалаева, актер и сценарист Азер Айдемир, режиссер и сценарист Эмиль Гулиев.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!