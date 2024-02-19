Легендарный артист балета, народный артист СССР Владимир Васильев: Магсуд жив, но и душа Рафиги жива!

БАКУ /Trend Life/ - Легендарный артист балета, балетмейстер и хореограф, режиссер, художник, поэт, педагог, кавалер государственных премий и орденов, народный артист СССР Владимир Васильев с прискорбием воспринял весть о кончине выдающейся артистки балета и хореографа, народной артистки Азербайджана Рафиги Ахундовой, сообщает Trend Life.

"Только узнал о кончине Рафиги Ахундовой (ред. - 2 февраля во время памятного вечера к 85-летию своей супруги, народной артистки СССР Екатерины Максимовой упал за кулисами Большого театра и был госпитализирован с травмой). Первое, о чем я подумал, связано с моей жизнью и с уходом из жизни Екатерины Максимовой: одно целое неделимое лишилось своей половинки. Рафига и Магсуд Мамедовы, также как и мы – Володя и Катя, были для любителей балета единым и неделимым целым, приносящим радость людям. Успех одного из них отражался светом на другом. А горестные моменты легче переносились вместе. Точно как в постановке "Мугам" – помните: "Мне сердца от тебя не оторвать…Мне сердца от тебя не оторвать, Лоза не может к солнцу не тянуться. А мы с тобой: ты – солнце, я лоза!". Рафига и Магсуд для меня – яркое явление в истории балета. И отблеск их одержимости в искусстве танца, уверен, будет еще долго отражаться на приходящих новых поколениях. Максуд жив, но и душа Рафиги жива! И если верить в ее бессмертие, продолжает свою жизнь в других. До тех пор, пока мы будем помнить Рафигу и напоминать о ней живущим, она будет среди нас. Царствие ей небесное и место покойное, а нам, живущим - сил и светлой памяти о ней!" - сказал Владимир Васильев.

Рафига Ахундова родилась 7 августа 1931 года в Баку. Она окончила Бакинское хореографическое училище (сейчас - Бакинская академия хореографии), где ее педагогом была легендарная Гамар Алмасзаде.

В 1951-1952 годах Рафига Ахундова проходила курсы в Большом театре России. С 1952 года она начала работать в Государственном театре оперы и балета (сейчас – Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета). С 1971 года она была балетмейстером, а с 1990 года – главным балетмейстером театра.

Рафига Ахундова исполняла партии в таких постановках, как "Семь красавиц" Гара Гараева, "Девичья башня" Афрасияба Бадалбейли, "Спящая красавица" Петра Чайковского, "Вальпургиева ночь" Шарля Гуно, "Гюльшан" Солтана Гаджибекова, "Легенда о любви" Арифа Меликова, "Бахчисарайский фонтан" Бориса Асафьева, "Жизель" Адольфа Адана и т.д.

Совместно с супругом, прославленным балетмейстером и хореографом, народным артистом Азербайджана Магсудом Мамедовым она поставила балеты "Каспийская баллада", "Тени Гобустана", "Калейдоскоп", "Тропою грома", "Семь красавиц", "Азербайджанская сюита", "Яллы", "Мугам", "Бабек", "Щелкунчик".

В различные годы Рафига Ахундова работала балетмейстером и педагогом в Алжире, Швеции, Египте, Бельгии, России и Турции, где ставила балеты азербайджанских классиков. Скончалась 6 февраля на 93-м году жизни после продолжительной болезни.

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