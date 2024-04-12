В Москве почтят память Гаджи Зейналабдина Тагиева

БАКУ /Trend Life/ - В Государственном музее Востока в Москве (Россия) 19 апреля пройдет вечер, посвященный 100-летию с кончины известного нефтепромышленника, общественного деятеля, мецената Гаджи Зейналабдина Тагиева, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт музея.

На вечере в онлайн-режиме выступят директор Национального музея истории Азербайджана, академик Наиля Велиханлы, заместитель директора музея по научной работе, доктор исторических наук, доцент Фархад Джаббаров.

На мероприятии также выступят российские учёные, профессора, общественные деятели, которые расскажут о жизни Гаджи Зейналабдина Тагиева, его семье и благотворительной и просветительской деятельности.

Гаджи Зейналабдин Тагиев (1823 -1924) - меценат и нефтепромышленник. Имя Гаджи Зейналабдина Тагиева золотыми буквами вписано в историю.

Трудовую деятельность он начал в 10-летнем возрасте в качестве подносчика раствора при строительстве зданий. Уже в 12 лет стал обрабатывать камни, а к 15 годам освоил ремесло каменщика.

После того как Тагиев накопил небольшой капитал, он оставил занятие подрядными работами и начал торговые операции мелкой мануфактурой.

В 1872 году он вложил свои капиталы в нефтяное производство, приобретя на состоявшихся в декабре торгах несколько нефтяных участков. Это вскоре принесло Тагиеву огромное богатство и сделало его одним из крупных промышленников Азербайджана. Гаджи Зейналабдин Тагиев также занимался производством и торговлей хлопком, вел деятельность в пищевой и рыбной промышленности и других отраслях.

Однако еще больше Гаджи Зейналабдина Тагиева знают и почитают за его благотворительную деятельность, где он проявил себя особенно заметно. Гаджи Зейналабдин Тагиев жертвовал огромные суммы в пользу детей-сирот, вдов, на создание учебных заведений и обучение детей, отправлял талантливую азербайджанскую молодежь на учебу за рубеж. Он внес огромный вклад в развитие сферы образования. Гаджи Зейналабдин Тагиев также имеет большие заслуги в области книгоиздания

Скончался 1 сентября 1924 года.

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