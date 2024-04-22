В Баку прошло мероприятие, посвященное польскому инженеру Витольду Згленицкому (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - При организации посольства Польши в Азербайджане в Landmark в Баку состоялось мероприятие, посвященное польскому инженеру, геологу, филантропу Витольду Згленицкому (1850 – 1904), сообщает Trend Life.

В своем выступлении советник посла Польши в Азербайджане Михал Гречило отметил, что открытия Витольда Згленицкого внесли значительный вклад в развитие азербайджанской нефтегазовой отрасли.

На мероприятии были представлены издание, посвященное деятельности польских нефтяников в Азербайджане на рубеже XIX-XX веков, а также книга "Польский Нобель" о Витольде Згленицком. Книги изданы при поддержке посольства Польши в Азербайджане на азербайджанском и английском языках.

На мероприятии с лекцией о жизни и деятельности Витольда Згленицкого выступил член Национальной академии наук Азербайджана, доктор Самир Саттаров.

Отметим, что Витольд Згленицкий вначале окончил физико-математический факультет Варшавского университета, а затем, в 1875 году, с отличием окончил Горный институт в Санкт-Петербурге. Работал он в Польше, далее в Риге, затем приехал в Баку. Значительная часть профессиональной жизни Витольда Згленицкого была связана с Баку – там он работал с 1891 года до самой смерти. Он поддерживал развитие научной мысли, оказывал финансовую помощь библиотекам, прекрасно осознавая значение научно-технического образования для развития нефтяной промышленности в Баку.

Згленицкий пользовался большим авторитетом. Его ценили очень высоко за профессионализм, безукоризненную честность и добросовестность. Згленицкий является также автором многочисленных научных трудов и публикаций в области геологии. Он занимался модернизацией методов добычи нефти и выдвинул идею добычи ее со дна моря. Его геологическая деятельность и изобретения во многом способствовали развитию нефтяной промышленности в Баку.

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