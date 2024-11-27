В штаб-квартире ЮНЕСКО открылась выставка азербайджанских художников "Устойчивое видение: искусство для более "зеленого" будущего" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже открылась выставка азербайджанских художников "Устойчивое видение: искусство для более "зеленого" будущего", организованная Постоянным представительством Азербайджана при ЮНЕСКО, сообщили Trend Life в пресс-службе представительства.

На мероприятии, организованном в рамках объявленного в Азербайджане "Года солидарности во имя зеленого мира", были представлены работы народного художника Сакита Мамедова, а также Ханлара Асадуллаева, Агшина Кязымова, Нихада Агазаде, Чинары Бахшиевой-Джафаровой, Махира Гафарова, Айнур Мамедовой, Назили Фарзуллаевой, Марьям Абдуллы и Нармин Насибовой.

Представленные в экспозиции произведения отражают богатое культурное наследие Азербайджана и уникальные природные красоты. Оживляя различные мотивы, от красочных пейзажей Каспийского моря до величия Кавказских гор, произведения не только представляют собой изображения природы, но и призывают к сохранению природы. В этом отношении мероприятие имеет важное значение с точки зрения пропаганды искусства, а также подчеркивания глобальной солидарности во имя устойчивого будущего.

В церемонии открытия выставки приняли участие председатель Генеральной конференции ЮНЕСКО Симона-Мирела Микулеску, заместители генерального директора ЮНЕСКО - по вопросам культуры Эрнесто Оттоне Рамирес, по африканским приоритетам и международным отношениям Фирмин Эдуард Матоко, по естественным наукам Лидия Брито, главы представительств и послы ряда стран, представители общественности, культуры и науки.

Постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев в своем выступлении отметил, что выставка является воплощением непоколебимой приверженности Азербайджана борьбе с изменением климата. Посол отметил, что COP29, успешно прошедшая в Баку, и достигнутое там соглашение являются поворотным моментом в международной климатической дипломатии. Подчеркнув, что под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева наша страна внесла значительный вклад в укрепление международной солидарности в борьбе с глобальным изменением климата, посол отметил, что Азербайджан, руководствуясь лозунгом "Солидарность во имя зеленого мира", достиг исторических результатов в переговорах по климату.

Выступившие на мероприятии особо подчеркнули важную роль, которую культура играет в устойчивом развитии, а также видение ЮНЕСКО об использовании культуры и творчества в решении глобальных проблем. Спикеры поздравили Азербайджан с успешным проведением COP29, отметив значимость этой конференции.

Выставка продлится три дня.

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