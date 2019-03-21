Бывший тренер сборной Нидерландов по футболу ван Марвейк возглавил команду ОАЭ

21 марта 2019 07:40 (UTC+04:00)

Голландский специалист Берт ван Марвейк стал главным тренером сборной ОАЭ по футболу. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом сообщает пресс-служба Ассоциации футбола ОАЭ.

На этом посту голландец сменил итальянского тренера Альберто Дзаккерони.

Предыдущим местом работы ван Марвейка была сборная Австралии, которую он возглавлял в 2018 году. Также он работал в различных голландских, немецких и бельгийских клубах, в сборной Саудовской Аравии.

С 2008 по 2012 год специалист работал главным тренером сборной Нидерландов, с которой дошел до финала чемпионата мира 2010 года, где его подопечные в дополнительное время уступили команде Испании со счетом 0:1. В качестве главного тренера голландского "Фейенорда" он выиграл Кубок УЕФА в сезоне-2001/02.

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