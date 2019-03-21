Бывший тренер сборной Нидерландов по футболу ван Марвейк возглавил команду ОАЭ

Голландский специалист Берт ван Марвейк стал главным тренером сборной ОАЭ по футболу. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом сообщает пресс-служба Ассоциации футбола ОАЭ.

На этом посту голландец сменил итальянского тренера Альберто Дзаккерони.

Предыдущим местом работы ван Марвейка была сборная Австралии, которую он возглавлял в 2018 году. Также он работал в различных голландских, немецких и бельгийских клубах, в сборной Саудовской Аравии.

С 2008 по 2012 год специалист работал главным тренером сборной Нидерландов, с которой дошел до финала чемпионата мира 2010 года, где его подопечные в дополнительное время уступили команде Испании со счетом 0:1. В качестве главного тренера голландского "Фейенорда" он выиграл Кубок УЕФА в сезоне-2001/02.

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