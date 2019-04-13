"Реал" утвердил бюджет на реконструкцию стадиона "Сантьяго Бернабеу"

13 апреля 2019 05:36 (UTC+04:00)

Совет директоров испанского футбольного клуба "Реал" утвердил финансовый план в виде займа для реконструкции стадиона "Сантьяго Бернабеу". Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает "Газета.Ru".

Отмечается, что для реконструкции стадиона руководство "Реала" возьмет займ в €575 млн на 30 лет с фиксированной процентной ставкой 2,5%. Займ будет осуществляться в три транша - в июле 2019, 2020 и 2021 годов. Первые три года испанский клуб не будет вносить оплату. Таким образом, начиная с 30 июля 2023 года, "Реал" будет ежегодно платить по кредиту €29,5 млн.

"Стадион "Сантьяго Бернабеу" станет великим авангардным и универсальным символом, образцом XXI века, более современным, более комфортным, безопасным и предназначенным для развлечений, с самыми передовыми технологиями. Это будет великий цифровой стадион будущего", - говорится в заявлении клуба.

"Сантьяго Бернабеу" был построен в 1947 году, на сегодняшний день арена вмещает 81 044 человека. Домашний стадион "Реала" принимал финалы чемпионата Европы 1964 года и чемпионата мира - 1982. Помимо этого, на "Сантьяго Бернабеу" четыре раза проходил финал Лиги чемпионов (1957, 1969, 1980, 2010).

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