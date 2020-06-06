Модрич вспомнил о критике Моуринью в адрес Роналду

Полузащитник «Реала» Лука Модрич вспомнил о том, как бывший главный тренер мадридского клуба Жозе Моуринью критиковал португальского нападающего Криштиану Роналду, передает Trend со ссылкой на "Gazeta.ru".

Однажды это произошло во время матча Кубка Испании, когда «Реал» вел в счете 2:0, однако Роналду не стал держать игрока при вбрасывании, специалист разозлился, что привело к ссоре прямо на футбольном поле.

«Когда в перерыве мы вернулись в раздевалку, я увидел Роналду расстроенным, на грани слез. Он сказал: «Я стараюсь изо всех сил, а он по-прежнему критикует меня». Моуринью пришел и начал критиковать португальца за его действия во время игры», — поделился Модрич в автобиографии «Моя игра».