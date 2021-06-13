Маугли против Бешенного пса. Забит Самедов триумфально вернулся на ринг (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Всемирно известный азербайджанский кикбоксер и боец по смешанным единоборствам (ММА), боец РСК "Ахмат" (Грозный, Чечня) Забит Самедов по прозвищу "Маугли" триумфально вернулся на ринг после двухлетнего перерыва, сообщает Trend Life.

На прошедшем в Минске (Беларусь) международном турнире по правилам К-1 Забит Самедов встретился с бойцом из Нидерландов нигерийского происхождения Олутоби Айодежи Кележайе по прозвищу "Бешеный пес". Забит не оставил ни единого шанса сопернику, превзойдя его во всех аспектах - технике, скорости, мощи. После нескольких нокдаунов Самедов нокаутировал Кележайе во втором раунде и пополнил свой послужной список очередной яркой победой.

Титулы:

2016 Чемпион мира по кикбоксингу по версии WBC Muaythai (Чечня, Грозный)

2010 Чемпион мира по версии КОК (Беларусь, Минск)

2009 Чемпион Европы Гран-при К-1 (Польша, Лодзь)

2007 Чемпион Rules Kick Tournament K-1 (Франция, Марсель)

2006 Чемпион К-1 Fighting Network (Латвия, Рига)

2006 Чемпион Гран-при (Венгрия, Дебресен)

2006 Чемпион мира по версии IFMA и WMF (Таиланд, Бангкок)

2005 Чемпион Европы по кикбоксингу по версии WKBF (Россия, Москва)

2004 Чемпион мира по тайскому боксу по версии WAKO (Украина, Ялта)

2003 Победитель Турнира «Выживание» (8-ка) по версии BARS (Россия, Москва)

2002 Победитель СНГ «Кубок Кристалл» (16-ка) по кикбоксингу (Россия, Москва)

2001 Чемпион Европы по муай-тай IFMA (Украина, Одесса)

2000 Чемпион Кубка мира по версии WAKO по тайскому боксу (Украина, Феодосия)

Забит Самедов планировал завершить спортивную карьеру и даже снялся в самом популярном историческом сериале Турции последних лет Kurtuluş Osman ("Спасение Османа"), воплотив образ воина Гянджа бека. Главную роль в этом сериале исполняет турецкая звезда Бурак Озчивит. Следует отметить, что в период 44-дневной Отечественной войны Забит Самедов отправился на передовую, где поднимал боевой дух солдат во имя освобождения азербайджанских земель от армянских оккупантов, а также вел активную пропаганду в соцсетях. После завершения карьеры планирует открыть в Баку свой клуб.

(Автор: Вугар Иманов)