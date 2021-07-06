Сборная Бразилии второй раз подряд вышла в финал Кубка Америки по футболу

Сборная Бразилии со счетом 1:0 обыграла команду Перу в полуфинальном матче Кубка Америки по футболу. Турнир проходит в Бразилии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Единственный гол на 35-й минуте забил Лукас Пакета.

По итогам группового этапа бразильцы заняли первое место в группе В. Хозяева турнира обыграли команды Венесуэлы (3:0), Перу (4:0) и Колумбии (2:1), а также сыграли вничью с эквадорцами (1:1), в четвертьфинале сборная Бразилии победила чилийцев (1:0). Перуанцы стали вторыми в группе В, в 1/4 финала они в серии пенальти обыграли парагвайцев (3:3, 4:3).

В финале, который пройдет 11 июля, бразильцы сыграют с победителем матча между командами Аргентины и Колумбии (7 июля). Проигравшая во втором полуфинале сборная встретится с перуанцами в игре за третье место 10 июля.

Бразильцы являются действующими победителями турнира. В финале Кубка Америки 2019 года сборная Бразилии обыграла перуанцев со счетом 3:1. Бразильцы девять раз выигрывали Кубок Америки, на счету перуанцев две победы. Самой титулованной командой турнира является сборная Уругвая (15 побед).

Изначально Кубок Америки, который перенесли с 2020 года из-за пандемии коронавируса, должен был пройти в Аргентине и Колумбии. 31 мая было объявлено о переносе турнира в Бразилию.