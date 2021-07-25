Испанский мотогонщик Мильан погиб после аварии на соревнованиях в возрасте 14 лет
Испанский мотогонщик Уго Мильан погиб после попадания в аварию на этапе European Talent Cup. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонками (MotoGP), передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Соревнования проходили в испанской провинции Арагон.
Мильан попал в аварию с участием нескольких гонщиков, после чего гонка была остановлена. 14-летний спортсмен был доставлен в медицинский центр, где скончался от полученных травм.
Соболезнования близким Мильана выразил шестикратный чемпион MotoGP испанец Марк Маркес.
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