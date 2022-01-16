Шевченко ведет переговоры со сборной Польши

Уволенный с поста главного тренера «Дженоа» Андрей Шевченко может возглавить сборную Польши. Об этом информирует итальянский журналист Николо Скира в Twitter, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

По информации источника, стороны начали переговоры.

Шевченко возглавил «Дженоа» в начале ноября 2021 года. Под его руководством клуб потерпел шесть поражений и три раза сыграл вничью. 13 января генуэзцы встречались с «Миланом» в рамках 1/8 финала Кубка Италии и проиграли со счетом 3:1.

Предыдущим местом работы специалиста была сборная Украины. Он возглавлял команду в течение пяти лет. Под его руководством команда смогла отобраться на Евро – 2020, где дошла до четвертьфинала, уступив родоначальникам футбола — сборной Англии.