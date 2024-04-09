В Баку состоялась церемония награждения II Национального телефестиваля спортивных фильмов и программ (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама состоялась церемония награждения победителей II Национального телевизионного фестиваля спортивных фильмов и программ, учрежденного Национальным Олимпийским комитетом (НОК), сообщает Trend Life.

На открытии прозвучал Гимн Азербайджана, минутой молчания была почтена память шехидов.

В мероприятии приняли участие вице-президент НОК Чингиз Гусейнзаде, генеральный секретарь НОК Азер Алиев, председатель жюри фестиваля, олимпийская чемпионка Земфира Мефтахетдинова, председатель ОО "Клуб Дзюдо 2012", президент Ассоциации ветеранов дзюдо Азербайджана, чемпион мира, член исполкома Федерации дзюдо Азербайджана Азер Аскеров, представители спортивной общественности, чемпионы мира и Олимпийских игр, руководители спортивных федераций и телеканалов, общественные деятели.

Выступивший на церемонии вице-президент НОК Чингиз Гусейнзаде поприветствовал гостей и рассказал о важности фестиваля. Он отметил, что Национальный телевизионный фестиваль спортивных фильмов и программ был учрежден в 2022 году.

"Если на первом фестивале было представлено 40 видеоработ, то в этот раз было представлено 54 видеоработы. Это значит, что фестиваль имеет успех, и имеет большое значение для пропаганды и развития спорта в Азербайджане. У меня есть пожелание вывести фестиваль на международный уровень. Я уверен, что мы этого добьемся. Поздравляю победителей и желаю им успехов в дальнейшей деятельности", - сказал он.

Победителям в различных номинациях фестиваля были вручены денежные призы, предоставленные партнером - Союзом кинематографистов Азербайджана. Организационную поддержку проведению церемонии награждения оказало Агенство кино Азербайджанской Республики.

Победителем в номинации "Реклама и промо-ролики" стал рекламный ролик "Сияй как звезда", представленный Федерацией гимнастики Азербайджана.

В номинации "Будущие победители" победителем стал материал Федерации дзюдо Азербайджана (ACF) "Будущее нашего дзюдо".

ACF добился очередного успеха на фестивале в номинации "Нежный герой" с материалом "Девочки в белых костюмах".

Фильм İdman TV "Неизвестный герой. Зулейха Гаджиева" признан лучшим в номинации "Спорт ради жизни".

Документальный фильм "Победа - это просто вера", представленный медиаорганизацией "90plus", получил от жюри главный приз в номинации "Сильные духом"

На церемонии также были вручены специальные награды оргкомитета фестиваля. В номинации "Будущие победители" были отмечены документальный фильм "Кикбоксинг" (İdman TV) и ролик "Детская легкая атлетика" (Федерация легкой атлетики Азербайджана). Видеоролики "12 секунд" (Федерация стрельбы Азербайджана) и "8 марта – Международный женский день" (Федерация дзюдо Азербайджана) были удостоены специальной награды в номинации "Реклама и промо-ролики".

Телефильм "Знай наших" (Азербайджанское национальное представительство Межгосударственной телекомпании "МИР") отмечен в номинации "Сильные духом", короткометражный фильм Мираги Алиева "Золотая перчатка - Агаджан Абиев" в - "Спорт ради жизни", телефильм "Деликатная миссия" (İdman TV) завоевал симпатию жюри в номинации "Нежный герой".

На мероприятии также были вручены специальные награды ОО "Клуб дзюдо 2012". Телефильм "Фатех" (Idman TV), телефильм "Гейдар Алиев. Вклад Великого лидера в азербайджанский спорт" (CBC International), телепроект "Счастливое утро - Шушинская детско-юношеская спортивная школа" (Медиа-центр "Хазар"), ролик "Мы ​​сильны вместе" (ООО "DMS Азербайджан") в номинации "Рекламный и проморолик", "Ветеран дзюдо – Фархад Раджабли" в номинации "Спорт ради жизни" (Азербайджанское национальное представительство Межгосударственной телекомпании "МИР") были удостоен специальной награды.

Cпециальными призами НОК отмечены - в номинации "Сильные духом" короткометражный фильм "Навстречу Олимпу - Никита Симонов" (ARB 24) и телефильм "Мастера спорта" (ЗАО "Телевидение и радиовещание Нахчыванской Автономной Республики") в номинации "Будущие победители", промо-ролик "Уроки тяжелой атлетики в Лянкяране" (Федерация тяжелой атлетики Азербайджана), промо-ролик "Вид спорта гребля - из Карабаха в столицу" (Федерация каноэ и гребли Азербайджана), документальный фильм "Путь к совершенству" в номинации "Спорт ради жизни" (Федерация дзюдо Азербайджана), ролик "Штангистка Эльнара Аббасова" (Федерация тяжелой атлетики Азербайджана) был удостоен специального приза в номинации "Нежный герой".

В ходе мероприятия были представлены выступления гостей и партнеров фестиваля, музыкальная программа.

Национальный телевизионный фестиваль спортивных фильмов и программ был учрежден в 2022 году. Его целью является продвижение принципов олимпийского движения, создание возможностей для культурного просвещения и полноценного обмена опытом между творческими людьми, пропаганды спорта, кинематографической и телевизионной культуры широкой общественности.

Партнер фестиваля - ОО "Клуб дзюдо 2012". Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az, Turkic.World, Idman.Biz, а также телеканалы AzTV, İdman, CBC Sport, ARB, İTV, Space, МИР, издания - Olympic.az, Olympnews.az, National.az, OlimpiyaDünyası, Sportsman.

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