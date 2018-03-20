Австрийцы с большим удовольствием приобретают азербайджанский кялагаи (ФОТО)

20 марта 2018 14:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Вене в Galerie Alma состоялась презентация и выставка на тему "Келагаи: шёлковая связь между традицией и современностью" нашей соотечественницы, проживающей в Австрии, Арзу Кару. Мероприятие было посвящено празднику Новруз, сообщили Trend Life организаторы.

На открытии вечера музыкальный руководитель Венской культурной организации Culture Meeting Point, доктор философии по искусству, музыковед Фарах Таирова рассказала о праздновании Новруза, который является одним из самых любимых в Азербайджане и отражает национальные традиции, подчеркнула историческую значимость этого события в Стране огней ещё со времён зороастризма. 30 сентября 2009 года Новруз был включён ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, с этого времени 21 марта объявлен Международным днем Новруза.

Арзу Кару представила гостям вечера очень интересную презентацию об истории, производстве, значимости традиционного головного убора азербайджанских женщин от традиций к современности. Рассказала о том, что отличает кялагаи от других платков, как создаются и что символизируют орнаменты. Кялагаи - представляет собой шёлковый платок из некрученых нитей, ручного изготовления, с набивным узором, выполненным традиционным способом резервирования воском. На протяжении веков кялагаи было неотъемлемой частью жизни азербайджанской женщины. Гостям был представлен музыкально-информативный ролик о процессе производства этих уникальных по своей красоте и символике платков, различных способах их ношения. В ноябре 2014 года на 9-й сессии ЮНЕСКО традиционное искусство и символика кялагаи, его изготовление и ношение были включены от Азербайджана в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Была подчеркнута роль и актуальность главного орнамента кялагаи - бута, который в современную эпоху стал одним из ярких и часто встречающихся орнаментов в коллекциях известных мировых дизайнеров. После презентации состоялась выставка «Кялагаи», которая своим многообразием и яркой палитрой вызвала большой интерес австрийцев, многие из которых сразу же с большим удовольствием решили приобрести эти платки. В заключение вечера гостей угостили национальными сладостями. После презентации Арзу Кару пригласили представить этот проект в Венском университете. Знаменательно, что презентация и выставка «Кялагаи» проходила в дни продолжающейся выставки азербайджанской художницы Наргиз Гулиевой в Galerie Alma, что придало вечеру еще большую гармонию красочного Азербайджана.

(Автор: Вугар Иманов)

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