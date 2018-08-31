Коллекция Гюльнары Халиловой "Туран" будет представлена на Всемирных играх кочевников в Кыргызстане (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Коллекция известного дизайнера, руководителя Центра азербайджанской национальной одежды Гюльнары Халиловой "Туран" будет представлена на III Всемирных играх кочевников и Международном этнокультурном фестивале, который пройдет в Кыргызстане со 2 по 8 сентября, сообщили Trend Life в пресс-службе Министерства культуры Азербайджана. Визит организован при содействии Министерства культуры Азербайджана.

Коллекция состоит из 15 образцов национальной одежды с современной стилистикой.

"Национальный костюм кочевых народов — это часть материальной культуры кочевников, именно этномода современного человека отражает диалог между поколениями и представителями разных национальных и культурных общностей. В мою коллекцию "Туран" привнесена современная стилистка", - отметила Гюльнара Халилова.

Международный этнокультурный фестиваль "Вселенная кочевников" включает в себя культурную программу третьих Всемирных игр кочевников. В этнофестивале примут участие представители около 30 стран. Главная цель - сохранение этнокультурного наследия кочевых народов как неотъемлемой части мировой цивилизации; развитие, популяризация и продвижение на международном уровне этнокультурных традиций кочевых народов и этносов мира в рамках всемирного этнокультурного движения в эпоху глобализации.

Всемирные игры кочевников - уникальный аналог Олимпиады - впервые прошли в 2014 году. Соревнования состоятся на побережье Иссык-Куля. В Играх примут участие более 3000 спортсменов из 80 стран мира. В программу игр входят 37 национальных видов спорта - стрельба из лука, соколиная и псовая охота, восточные настольные игры, скачки, кок-бору (козлодрание), эр эниш (борьба верхом на лошадях), джирит (верховой бой копьями), единоборства и т.д. Женщины на Играх будут представлять не только этно-моду и этно-кухню, они будут соревноваться, например, в стрельбе из лука. Также будет проведен саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Организатор - Министерство культуры, информации и туризма Кыргызстана при содействии ЮНЕСКО.

(Автор: Вугар Иманов)

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