Роботы и Фаик Агаев презентовали топ-моделей Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО)

19 марта 2019 14:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Bulvar Music Hall прошла презентация полуфиналистов национального конкурса топ-моделей Miss & Mister Top Model Azerbaijan 2019, сообщает Trend Life.

Гостям была представлена красочная шоу-программа, выступление роботов Titan Robot Show, своими треками зажигал DJ China (Чингиз Мустафаев), была представлена танцевальная программа Salsafari Dance School, выступили певцы Аяз Бабаев, Фарид Ага, Алиджан Гамид, Сабир Самироглу, Кямал KQB, Сами Орудж и другие. Ведущими вечера были актер и юморист Хосе Бернардо и обладательница титула «Мисс Азербайджан-2018» Нармина Гаджиева. Почетный гость вечера народный артист Азербайджана Фаик Агаев пожелал удачи участникам и организаторам конкурса.

В ходе мероприятия, были выбраны обладатели титулов Miss Audience Award и Mister Audience Award, которыми стали Умман Рзаева и Хаял Наджафли.

По завершению официальной части мероприятия, началось after-party под зажигательные хиты в исполнении Dj Noor`а и Dj Farid`а.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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