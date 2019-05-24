Стартует самый фантазийный и многогранный проект Baku Fashion Expo 2019 (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Международном центре мугама с 24 по 27 мая пройдет первый сезон самого многогранного модного проекта страны – Baku Fashion Expo 2019, организованный Azerbaijan Fashion Designers Association (AFDA, Ассоциация дизайнеров моды Азербайджана) при поддержке компании HUAWEI, сообщает Trend Life.

В преддверии открытия Baku Fashion Expo 2019 прошла пресс-конференция. Учредитель и исполнительный директор AFDA Айсель Гусейнова отметила, что основная миссия ассоциации - сделать Азербайджан одной из самых влиятельных стран в сфере дизайна моды в регионе СНГ. Для этого будут проведены образовательные программы в сфере моды, организованы модные networking сообщеста, интернет-база данных азербайджанской истории моды и дизайнеров и фонд национальных дизайнеров.

"Baku Fashion Expo – это 4 дня марафона модных показов, выставок, инсталляций и мастер классов. Это фэшн-фантазийный проект, и многое мы будем делать впервые. Проект отличается тем, что представляет всем его участникам уникальную платформу для свободного самовыражения в любой форме, будь это выставки, инсталляции, мастер-классы, модные показы или шоурумы дизайнеров. Этот сезон запомнится всем посетителям уникальной экспозицией, предоставленной частным коллекционером модного бренда Versace Александром Стефани, который привез в Баку единственную в своем роде подборку нарядов мужской и женской одежды, относящихся к эпохе Джанни Версаче со дня основания Дома моды и по сей день. Это уникальное событие в мире моды, так как Александр Стефани не каждому дает свое согласие. Отрадно, что после долгих переговоров для Баку он сделал исключение, и согласился провести полноценный модный показ в рамках Baku Fashion Expo 19, где наравне с музейной коллекцией азербайджанского национального костюма от коллекционера Натаван Алиевой, будет представлена ретроспектива всемирно известного итальянского бренда Versace ", - сказала Айсель Гусейнова.

Экспозиция является своеобразным отражением всего творчества Джанни Версаче. Бразилец Александр Стефани, один из крупнейших частных коллекционеров шедевров Версаче в мире, отметил, что очень трепетно относится к своим сокровищам. Она насчитывается более 500 изделий авторства Джанни Версаче. Александр на протяжении многих лет изучал творчество Версаче и коллекционировал его работы. Стефани был знаком с друзьями и коллегами дизайнера и на протяжении этих лет дополнял свою коллекцию, приобретая одежду от Джанни на благотворительных аукционах. Каждая вещь стоит десятки тысяч долларов.

"Я покупал вещи у известных футболистов, бывших топ-моделей. Искал по всему миру. В моей коллекции есть даже несколько костюмов, купленных у Элтона Джона. Это экспозиция, которая собиралась более 20 лет. Именно здесь представлены модели с 89-го года. Все модели, что интересно, были на показах самого Джанни Версаче ", – говорит Александре Стефани.

Помимо этого, на подиуме Международного центра мугама также будет проведен первый, в своем роде, эксперимент – уникальный микс виртуальной реальности и моды. Зрители смогут насладиться красочным шоу виртуальной реальности от иллюстратора Гюнель Гусейновой, сопровождаемым моно показом бренда Mirana Atelier Alta Moda.

Фарида Эфендиева (Азербайджан) и Диляра Садриева (Россия) поздравили всех с месяцем Рамазан и отметили, что представят современные тренды исламской моды. Анна Моргун (Украина) отметила , что впервые приехала в Баку, выразила восхищение городом и надежду, что ее коллекция понравится бакинцам.

В ходе Baku Fashion Expo 2019 свои коллекции представят как молодые, так и широко известные местные марки. Приятным дополнением к шоу послужат звездные гости подиума – дизайнеры многих стран мира также примут участие в марафоне показов.

HUAWEI презентует новую линейку своих флагманских смартфонов - HUAWEI P30. Высокую технологичность мероприятия подчеркивает главная особенность Baku Fashion Expo 19 – впервые большинство фото и видео съемок будут осуществлены на супер современные камерофоны серии Huawei P30 , которые оснащены уникальными супер чувствительными камерами LEICA с возможностью зума (приближения) до 50 раз. Кадры, сделанные во время мероприятия, продемонстрируют, что такое настоящий супер камерофон и убедят в высоком качестве моделей серии HUAWEI P30

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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