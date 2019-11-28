Впервые! Грандиозная презентация коллекции одежды из кялаги Гюльнары Халиловой "Шелковое достояние" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Международном центре мугама впервые состоялась презентация эксклюзивной коллекции верхней одежды, созданной из кялагаи “İpək Sərvət” (Шелковое достояние) известного модельера-дизайнера Гюльнары Халиловой, сообщает Trend Life.

Проект был реализован совместно с национальным брендом “Azerbaijan Kelagayi” (Азербайджанский кялагаи) и посвящен знаменательному событию – 26 ноября 2014 года, пять лет назад, традиционное искусство и символика кялагаи, его изготовление и ношение были включены от Азербайджана в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Презентация вызвала большой интерес, среди гостей общественные деятели, представители культуры и науки, индустрии моды и СМИ.

На открытии вечера руководитель Дома моды и Центра азербайджанской национальной одежды, доктор философии по искусствоведению Гюльнара Халилова и основатель “Azerbaijan Kelagayi”, директор Музейного центра "Ичеришехер", заслуженный работник культуры Амина Меликова приветствовали гостей и подчеркнули, что государством уделяется особое внимание и забота сохранению и пропаганде национального наследия, и проект служит этой цели.

Кялагаи - азербайджанский национальный женский головной убор. Представляет собой шёлковый платок из некрученых нитей, местного изготовления, с набивным узором, выполненным традиционным способом резервирования воском. Было отмечено, что на протяжении веков кялагаи было неотъемлемой частью жизни азербайджанской женщины, и ныне его ношение в стране стало настоящим трендом. Еще в 5-6 вв. в Мингячевире носили шелковые платки со следами золотошвейной вышивки - прообраз кялагаи. Азербайджан в XVII веке являлся крупной шелководческой областью Ближнего Востока, а важнейшими центрами были Шамахы, Гянджа, Шеки, Шуша. Итальянский путешественник Марко Поло еще в 13 веке отмечал красоту таких шелковых платков в Азербайджане. Была отмечена роль доктора философии по психологии Рены Ибрагимбековой, благодаря которой искусство кялагаи возродилось в Баскале несколько десятилетий назад и ныне является центром традиционного производства.

Кстати, многие гости пришли на мероприятие именно в кялагаи. Более того, в дефиле в качестве моделей приняли участие медийные лица и звезды - народная артистка, певица и композитор Тунзаля Агаева, заслуженный работник культуры, телеведущая Лейла Гулиева, телеведущие Вюсаля Саид, Пярвин Аскерли, Самира Рагимова, Турана Гусейнли, теле-радиоведущая Нурлана Джафарова, тележурналист Гюнай Маликгызы, танцовщица Фатима Фаталиева, поэтесса Нармина Мамедзаде, дизайнеры Вафа Исазаде и Сабина Зулалова, стилист-визажист Сабина Иманова, художница Милена Набиева, ведущая Арзу Вагифгызы, певица и актриса Диляра Терегулова, бизнес-леди и юрист Ламия Байрамова, доктор Айгюн Ай. И закрыла показа сама Гюльнара Халилова. Презентация была встречена овациями зрителей и продолжилась концертной программой с участием Тунзали Агаевой, Самиры Аллахверди, Фатимы Фаталиевой и трио мугама народного артиста, кавалера ордена "Шохрат" Мансума Ибрагимова. В заключении был разрезан праздничный торт.

(Автор и фото - Вугар Иманов)

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