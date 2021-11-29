Неделя моды возвращается в Баку - Azerbaijan Fashion Week посвящается цветку Карабаха харыбюльбюль

БАКУ /Trend Life/ - Неделя моды возвращается в Баку. Впервые за два года пройдут сезонные показы Azerbaijan Fashion Week – Азербайджанской Недели моды, сообщили Trend Life организаторы. Показы 11-го сезона Azerbaijan Fashion Week пройдут 2 и 3 декабря в Баку в отеле Hilton Baku.

"В ноябре 2019 года в Баку состоялся 10-й юбилейный сезон Azerbaijan Fashion Week. С тех пор прошло два года, два непростых и очень важных года для мира и страны. Это время больших трансформаций, горьких потерь и таких долгожданных побед. Главная из них – победа Азербайджана в Отечественной войне 2020 года и возвращение Карабаха.

Глобальные и локальные события не могли не повлиять на модную индустрию в целом и на fashion-процессы в Азербайджане в частности, ведь мода – честное зеркало времени и абсолютное отражение развития общества. Будучи ежегодным масштабным модным проектом, Азербайджанская Неделя моды приостановила свою работу на целых два года по объективным причинам, главной из которых стала пандемия коронавируса – COVID-19.

Сегодня, когда в мире и в стране борьба с коронавирусом вышла на новый уровень, а главное, когда Азербайджан вернул свои земли, начинается новая жизнь и вместе с ней возвращается мода. Вот почему слоган нынешней Azerbaijan Fashion Week звучит громко и гордо: "Возращение/The return", а символом предстоящего сезона стал цветок-эндемик, растущий на территории Карабаха ­– харыбюльбюль", - говорится в сообщении.

Свое участие в Азербайджанской Неделе моды уже подтвердили такие азербайджанские и казахские модные дома и дизайнеры, как Fakhriya Khalafova, Amelie, Nubi, Lora Atelier, Mario Russo, K.Fabuel, Lora, Libas, Nara Eyvazova, Giedi, Alex Chzhen (Казахстан), Hanym (Казахстан), Volskata Atelier (Казахстан) и многие другие.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az.

В мае 2015 года в Азербайджане состоялся первый сезон Azerbaijan Fashion Week, положивший начало проведения Недель моды в стране. Этот масштабный проект во многом стал первопричиной появления fashion-рынка как такового в стране, ведь те немногие модные дизайнеры, которые существовали на тот момент, разрозненно вели свою деятельность, прилагая немалые усилия по собственному продвижению. Azerbaijan Fashion Week стала именно той площадкой, которая объединила старания всех тех, кто трудится в сфере моды, став платформой, соединившей дизайнеров, байеров, местную и иностранную прессу, а также всех модников и модниц столицы. За десять сезонов своего существования Azerbaijan Fashion Week сохранила за собой статус самого главного модного события Азербайджана.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)