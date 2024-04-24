Путешествие из Баку в Карачи – любуйтесь деньгами, расписные автобусы, достопримечательности (ФОТО, часть 1)

БАКУ /Trend Life/ - Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) совершила первый прямой рейс в крупнейший город Пакистана Карачи. Полеты по этому направлению будут выполняться дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям. В поездке приняла участие группа представителей СМИ, для которых были также организованы экскурсии по достопримечательностям Карачи, сообщает Trend Life. Визит организован в партнерстве с Mian’s Group. Отметим, что AZAL также выполняет рейсы в два других города Пакистана – Исламабад и Лахор.

Три дня в Карачи оставили самые яркие эмоции. Нас встретили с большим радушием, прямо в аэропорту подарив шарфы с национальной символикой. Мы были размещены в отеле коттеджного типа, напоминавшем кадры из фильма "Волшебная лампа Алладина".

Карачи – портовый город на юге Пакистана, расположен в провинции Синд, на побережье Аравийского моря, являющегося частью Индийского океана, крупнейший в стране и один из крупнейших городов мира. Это значимый исторический, а также экономический и культурный центр Пакистана, что делает его интересным для туристов. Но самое главное – везде, где узнавали, что мы из Азербайджана, относились с большим уважением, говорили "Пакистан и Азербайджан – братские народы!". Местные жители называют Карачи "Городом огней", так же, как и мы называем свою страну Азербайджан – Страной огней.

Расписные автобусы и грузовики – эксклюзивные произведения искусства. Город почти без светофоров и вообще без пешеходных дорожек.

Транспортная инфраструктура Карачи по-своему уникальна. Несмотря на то, что по официальным данным в городе проживает 23 млн, а по неофициальным – 30 млн человек, практически нет пробок! Более того, тут почти нет светофоров! Только на центральных улицах и трассах, и то в малом количестве. Пешеходных дорожек нет вообще! Причем, за три дня мы не видели ни одного ДТП. Спросите, как же получается, что нет пробок? В первую очередь – это культура вождения, а на больших перекрёстках движение регулируется дорожной полицией. Второе - здесь предпочитают пользоваться небольшими мотоциклами и авторикшами местного производства. На мотоциклах даже ездят семьями, бывает и по пять человек умещается. Авторикши (моторизованный трехколесный транспорт, вмещающий двух пассажиров) выполняют функции дешевого городского такси. А чтобы перейти дорогу, достаточно поднять руку и попросить притормозить движущийся транспорт, и сразу же останавливаются. Метро здесь также отсутствует. Особо остановимся на расписных автобусах и грузовиках.

Если везде принято встречать по одежке, то в Пакистане - по управляемому средству. Водители здесь как короли, а для королей нужен дворец. Вот и создают они его по своему вкусу. Здесь очень трепетно относятся к оформлению автобусов и грузовиков - от внешнего убранства до внутренней отделки. Причем, каждый из них индивидуален, эксклюзивен по росписи и декору. В этой стране раскрашивание машин превратилось в отдельное направление искусства.

А традиция живописного оформления началась еще в древности, когда знать ездила на своих повозках, запряженных лошадьми, и каждый украшал их в соответствии со своим социальным положением и богатством. Когда появились первые автобусы, люди не хотели садиться в эти "железные коробки". И тогда в 20-х годах XX века пакистанская автобусная компания "Kohistan" воспользовалась традицией росписи, чтобы привлечь в свои автобусы пассажиров. Транспорт так и шептал бедному населению: "Почувствуй себя богачом, разъезжая в таком красивом автобусе".

С тех пор это не только традиция, но творческий подход к оформлению своего "железного друга" - дело чести для водителей, это стало отражением местных традиций и ценностей, эмоциональной и духовной составляющей, поэтому такие автоповозки называют "душой Пакистана".

В основу росписи ложатся различные сюжеты и узоры, в том числе отражающие флору и фауну, пейзажи и национальные орнаменты, исторических личностей страны и религиозную символику, звезд кино и других знаменитостей. Для украшения также применяются чеканка, банты, ленты, цветы, мозаика, аппликации, лампы, бахрома и т.д. К слову, чтобы полностью украсить свое авто (внутренне и внешне) придется выложить до 5 тыс. долларов - достаточно большая сумма для Пакистана! На оформление в среднем требуется от 10 до 15 дней. Внутреннему интерьеру грузовика тоже уделяется много внимания - свой "дом" водители декорируют наилучшим образом. Крыша в кабине, как правило, деревянная. Причем, пакистанцы самостоятельно устанавливают ее вместо заводской металлической крыши. Делается это для того, чтобы в кабине было не очень жарко: ведь теплопроводность дерева ниже, чем металла. Интересно, что в этой сфере занято более 50 тысяч художников и технических работников! А люди ездят на крышах не потому, что места в салоне мало, а потому что так в два раза дешевле.

Памяти Мухаммада Али Джиннаха – основателя Пакистана

Карачи до 1958 года был первой столицей независимого государства Пакистан. Здесь родился и захоронен Мухаммад Али Джиннах (1876-1948), известный под почётным именем Каид-э-Азам (Qaid-e-Azam, Великий вождь), основатель Пакистана, который сделал город столицей провозглашённого государства. С его именем связано несколько значимых достопримечательностей.

Дворец Мохатты был построен в 1927 году бизнесменом Шивратаном Чандраратаном Мохаттой в качестве летней резиденции. Когда Пакистан стал независимым государством, дворец был приобретён созданным правительством для размещения в нём министерства иностранных дел. А когда МИД был переведен в Исламабад в 1964 году, дворец был передан во владение Фатиме Джиннах – младшей сестре Мухаммада Али Джиннаха. После её скоропостижной смерти в том же году во дворце поселилась сестра Фатимы - Ширин Бай (жила в нём до своей смерти в 1980 году). До 1995 года вход в здание был опечатан, а затем дворец был приобретён правительством провинции Синд и после реставрации с 1999 года стал музеем.

Мавзолей Джиннах (Jinnah Mausoleum) - усыпальница основателя Пакистана Мухаммада Али Джиннаха, один из символов города. Ее создание было завершено в 1971 году. Сооружение из белого мрамора, представляющее в плане квадрат со стороной 75 м и высотой 43 м, установлено на четырёхметровой платформе. Его венчает мраморный купол. Входами служат четыре заострённые арки. К центральному порталу ведёт мраморная лестница. Вокруг сооружения разбит парк площадью 53 га. Мемориальная плита обрамлена серебром. Под куполом висит хрустальная люстра. Рядом находятся могилы "Каид-э-Миллат", где среди похороненных первый премьер-министр Пакистана Лиакат Али Хан и сестра Мухаммада Фатима Джиннах. В мавзолее ежедневно проходит церемония смены почётного караула. Здесь также действует музей в честь Мухаммада Али Джиннаха.

В доме Куэйд-и-Азам, также известном как дом Флагстаффа, находится Дом-музей Мухаммада Али Джиннаха. Это бывшая резиденция Джиннаха, который жил там с 1944 года до своей смерти в 1948 году. Его сестра, Фатима Джиннах, жила там до 1964 года. В 1985 году здание было приобретено правительством Пакистана и преобразовано в музей.

Деньги можно не только тратить, но и любоваться ими

Уникальный Музей денег Государственного банка Пакистана (State Bank of Pakistan Money Museum) открылся в 2011 году. Экспонаты в галереях размещены в хронологическом порядке, поэтому посетители музея имеют возможность на наглядных примерах проследить историю развития денег и их эквивалентов, а также эволюцию банковского дела в Пакистане. Здесь выставлены не только коллекции монет, которые находились в употреблении на разных этапах истории страны, но и большая коллекция почтовых марок, а также различные аппараты и технические сооружения для изготовления денег, которые раньше использовались.

Музей состоит из тематических залов: "История Государственного банка Пакистана", "Монетная галерея" (от доисламского периода до 20 века), "Валютная галерея" (полная коллекция банкнот Исламской Республики Пакистан с 1947 года до наших дней), "Галерея марок" (от почтовых марок до изображение известных личностей страны и знаменательных событий) и "Художественная галерея" (временные выставки представляют собой коллекции произведений художников различных направлений). В Музее проводятся различные культурные мероприятия и специализированные выставки.

Фрир-Холл (Frere Hall) - одно из немногих хорошо сохранившихся зданий в Карачи со времён британского владычества. Строительство началось в 1863 и завершилось в 1865 году. Фрир-Холл был назван в честь сэра Генри Бартла Эдварда Фрира (1815-1884), который был известным человеком в Карачи. С 2011 года Фрир-Холл стал открыт для публики, по воскресеньям здесь проходит книжная ярмарка, а внутри постоянно организуются экспозиции. Рядом находится парк для отдыха, для жителей и гостей предлагаются прогулки на красочных повозках с лошадьми.

Около Института искусств, который раньше был храмом, любят собираться творческие люди, здесь снимают видео и фото для свадебных торжеств, устраивают импровизированные концерты…

Продолжение следует…

Фото – Вугар Иманов

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