У Армении вновь нет денег - на этот раз на «Север-Юг»

Армения смогла найти деньги для строительства только 160 километров из 490-километрового участка дороги коридора «Север-Юг» на территории страны. Таким образом, у страны нет источников финансирования для строительства оставшихся более 300 километров.

Об этом, как передают армянские СМИ, сообщил министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ашот Акопян на встрече с представителями СМИ и общественных организаций 18 июля в Таллине.

Акопян напомнил о многочисленных кредитных соглашениях с Азиатским банком развития, Европейским инвестиционным банком и Евразийским банком развития. Однако, как теперь стало понятно, всех этих денег всё ещё явно недостаточно для реализации проекта.

Коснулся Акопян и изъянов, выявленных недавно на участках Ереван-Арташат и Ереван-Аштарак. Недостатки, по его словам, на данный момент устраняются застройщиком, что, очевидно, не идёт на пользу темпам строительства «дороги мечты».

Армянские СМИ подчёркивают, что по текущим расчетам для строительства 556-километровой (с учетом туннелей и мостов, строящихся на участке дороги Сисиан-Каджаран) автомагистрали «Север-Юг» необходимо свыше двух миллиардов долларов. Между тем в сентябре 2012 года, когда началось строительство автомагистрали, сумма была в два раза меньше - 962 миллиона.

Как видно, дорога, которая, как надеются власти страны, ослабит транспортную блокаду, в которой оказалась Армения, влетит Еревану в копеечку. В Ереване надеются, что данный проект позволит соединить север страны с югом, тем самым взяв на себя роль транспортного коридора между Ираном и Грузией.

Загвоздка в том, что дыра в бюджете Армении, как видно, не позволяет стране браться за сколько-либо масштабные проекты. Так, совсем плохо дела обстоят с железнодорожным коридором «Север-Юг», который Ереван также мечтал реализовать.

Напомним, что на обсуждении бюджета на 2018 год депутат фракции тогда ещё правящей Республиканской партии Армении, председатель комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам Гагик Минасян, говоря о возможных источниках финансирования дороги, заявил, что на данный момент строительство железной дороги Армения-Иран экономически невыгодно.

«Строительство железной дороги должно быть финансово выгодно. Конечно, есть страны, которые реализуют большие проекты исключительно для достижения политических интересов. У Армении нет подобной возможности, чтобы на собственные средства реализовать такую политическую программу. Есть страны, которые могут содействовать строительству такой железной дороги, но у нас пока нет таких предложений. В экономическом плане расчеты таковы, что такие большие инвестиции не могут обеспечить доходы, способные покрыть расходы», – отметил депутат.

В то же самое время, после успешного завершения проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, за реализацию маршрута «Север-Юг» на собственной территории всерьёз взялся официальный Баку. Это, разумеется, не может не вызывать раздражение в Ереване. Уже некоторое время как экспертные круги в Армении предсказывают, что проект «Север-Юг», в случае реализации его по территории Азербайджана, станет очередным элементом политики блокады в отношении Армении.

Впрочем, ничего удивительного в этом нет. В то время как Ереван не может найти деньги для строительства участка как автомобильной, так и железной дороги «Север-Юг», Баку взял на себя финансирование как минимум 50 процентов строительства участка на тарритории Ирана. С другой стороны - что же есть у Армении, что она могла бы предложить Ирану? Ничего! В такой ситуации иранским чиновникам остаётся только пожимать плечами и устремлять взоры в сторону Азербайджана.

Насколько поражает в хорошем смысле слова настойчивость и упорство Баку в реализации стратегически важных проектов, что можно было наблюдать в случае с БТК и "Южным газовым коридором", настолько поражает наивность официального Еревана, который искренне ожидает, что его финансовые проблемы решит кто-то другой.

То Иран им не угодит, не взяв на себя строительство в Армении железной дороги на 3,2 миллиарда долларов, то Европа, которая, как выразился на днях в Брюсселе Пашинян, даёт им меньше денег, чем премьер может вытрясти из карманов коррупционеров, то Помпео, "редиска", откажет Армянскому национальному комитету Америки в предоставлении сепаратистскому режиму в Карабахе солидной суммы денег.

Все плохие, и даже Россия, которая продаёт Азербайджану вооружение, в то время как должна бы, как, видимо, считают в Ереване, давать его Армении за бесплатно в двукратном объёме.

На самом же деле кому-то в Ереване пора уже вырасти и осознать, что серьёзные проекты реализовываются серьёзными людьми за солидные суммы денег, которых в бюджете Армении никогда не было. Почему вместо денег в бюджете страны дырка от бублика – всем в Армении хорошо известно: потому что в стране и за её пределами достаточно тех, кто этот бублик взамен на несбыточные мечты о «миацуме» Еревану вручил. И пока Армения не откажется от оккупации азербайджанских территорий, ей так и придётся расплачиваться со всеми дыркой вместо денег.

Фикрет Долуханов, обозреватель Trend

Твиттер: @FDolukhano

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