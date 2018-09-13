Акиф Ализаде: Освобождение Баку от армяно-большевистской оккупации - одно из ярчайших событий азербайджанской истории

БАКУ /Trend/ - Институт истории Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) провел большую работу для изучения истории Азербайджанской Демократической Республики (АДР), и выявил новые факты, связанные с этим периодом. Об этом президент НАНА, академик Акиф Ализаде сказал в четверг на симпозиуме на тему «100-летие освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации».

Напомнив, что в этом году отмечается 100-летие АДР, академик Ализаде сказал, что Демократическая Республика играет исключительную роль в истории Азербайджана. «Ее создание оповестило мир о появлении азербайджанского государства, вписавшего свое имя в историю», - сказал он.

Президент НАНА подчеркнул большую роль АДР в освобождении Баку от армяно-большевистской оккупации.

Академик Ализаде добавил, что освобождение Баку позволило перенести столицу АДР из Гянджи в Баку. «Освобождение Баку 15 сентября 1918 года от армяно-большевистской оккупации - одно из ярчайших событий азербайджанской истории. С освобождением Баку город превратился в столицу Азербайджана, было остановлено совершение армяно-большевистскими отрядами актов геноцида против азербайджанского народа», - сказал он.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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