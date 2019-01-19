Принятие в Европарламенте резолюции против Азербайджана является сценарием антиазербайджанских центров - депутат

БАКУ /Trend/ - Принятие в Европарламенте резолюции против Азербайджана является игрой, политическим сценарием, составленным антиазербайджанскими центрами. Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Хикмет Бабаоглу.

По словам Бабаоглу, вопросы свободы и прав не должны превращаться кем-либо в предмет политической торговли.

Реальность такова, что Азербайджан ценит каждого своего гражданина, добавил он.

По его словам, если учесть, кто именно является автором резолюции, здесь четко прослеживается линия Сороса, известного в качестве автора "цветных революций" на постсоветском пространстве.

"Ребекка Хармс является одним из близких Соросу людей. В ряде случаев она была вдохновителем и лицом, выступавшим в поддержку "цветных революций". В то же время она постоянно поддерживала такого рода вопросы в Евронест", - сказал депутат.

По его словам, сеть Сороса, составляя различные сценарии революций в странах, нацелена на нарушение стабильности, и тем самым присвоение интеллектуальных и финансовых ресурсов этих стран.

Депутат добавил, что цель таких сценариев - создать в стране хаос, противостояние, и в том числе заставить таким образом забыть о решении карабахской проблемы.

Бабаоглу добавил, что азербайджанская общественность хорошо понимает это, и продолжит придерживаться своей принципиальной позиции для достижения национальных целей.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.