Визит Первого вице-президента Мехрибан Алиевой во Францию: новая страница в нашей современной дипломатии

БАКУ /Trend/ - Двухдневный визит Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой во Французскую Республику запомнился содержательностью программы, высоким уровнем встреч и переговоров. Этот визит, представляющий важное значение с точки зрения развития азербайджано-французских связей, стал новой страницей в истории нашей дипломатии. Визит одновременно свидетельствует о формировании у мировой и европейской общественности позитивного имиджа Азербайджана, большом внимании и уважении к нашей стране и лично к Мехрибан ханым Алиевой, наконец, дипломатическом мастерстве Первого вице-президента.

Еще раз доводя до внимания значение и характерные моменты визита, мы посчитали необходимым поделиться с читателями своими мыслями и суждениями об этом.

Франция является ведущей, развитой страной Запада, одним из государств-лидеров Европейского Союза. Париж традиционно оказывает серьезное влияние на европейскую и мировую политику. Эта страна, отличающаяся активностью и на Южном Кавказе, является сопредседателем Минской группы ОБСЕ. Возможности ее влияния на Ереван также могут стать темой отдельного разговора. Не секрет, что армянские диаспора и лобби оказывают влияние на государственную политику во Франции. Они всячески пытаются помешать азербайджано-французским связям, бросить тень на эти отношения. Однако время уже работает на Азербайджан.

Франция активно сотрудничает с Азербайджаном в энергетическом секторе. Компания Total с самого начала участвует в «Контракте века». Еще один заслуживающий внимания момент в отношениях Парижа с Азербайджаном – сотрудничество в космической сфере. Космические спутники Азербайджана выводятся на орбиту именно с космодрома Франции.

Как видно, развитие связей с Францией всегда было одним из приоритетных направлений во внешней политике Азербайджана.

Что касается связей в области культуры, то в первую очередь, вспоминаются гуманитарные проекты, реализованные во Франции Фондом Гейдара Алиева. Место Фонда уже отчетливо видно в культурной жизни этой страны. Давайте вспомним: помощь проведению в Париже 7-го Международного конгресса, посвященного жертвам террора, восстановлению около 20 церквей в различных регионах Франции, реставрация относящихся к XIV веку пяти витражей Страсбургского кафедрального собора, общечеловеческих памятников в парке Версальского дворца, создание Департамента исламского искусства в Музее Лувр и пр. В городе Канн были проведены Дни азербайджанской культуры, в Париже создан Центр Азербайджанской культуры, во Французском государственном институте восточных языков и культур открыт факультет азербайджанского языка… Это далеко не полный перечень проектов, реализованных во Франции при поддержке Фонда Гейдара Алиева, непосредственно по инициативе Мехрибан Алиевой. Неслучайно на проведенных во Франции встречах особо подчеркивались большой вклад первой леди Мехрибан Алиевой в развитие французско-азербайджанских связей, ее заслуги в области культуры, науки и образования. Об этом говорили премьер-министр Франции Эдуард Филипп, председатель Сената Жерар Ларше и другие. Будет уместным напомнить, что за эти заслуги первая леди Мехрибан Алиева награждена государственным орденом Французской Республики "Офицер Почетного легиона».

Таким образом, развитие отношений с Францией имеет исключительное значение как с политико-экономической и гуманитарной точек зрения, так и в плане нейтрализации антиазербайджанской пропаганды армян. Целенаправленная, продуманная политика Президента Ильхама Алиева в отношении Франции шире открывает перед нами двери этой страны. Взаимные визиты высокого уровня придают мощный импульс укреплению связей между нашими странами, привносят в них желаемую динамику.

Успешный визит Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Париж, ее встречи и переговоры на высоком уровне, в первую очередь, исходят из этой прагматичной политики, служащей национальным интересам.

С уверенностью можно сказать, что этот визит, открывающий новую страницу во французско-азербайджанских отношениях, внес серьезный вклад в развитие взаимных связей. Кстати, это мнение на встрече с Мехрибан Алиевой разделил и бывший Президент Французской Республики Николя Саркози.

Франция, как и все развитые страны мира, заинтересована в расширении связей с Азербайджаном, который завоевал сегодня высокий авторитет и воспринимается как надежный партнер. На всех встречах, проведенных Мехрибан ханым в Париже, это особо подчеркивали и высокопоставленные официальные лица Франции.

Визит Первого вице-президента Мехрибан Алиевой во Францию можно охарактеризовать с нескольких аспектов. Мир стал свидетелем теплой встречи Мехрибан ханым в Париже, оказанного ей высокого внимания. Эта картина демонстрирует, что политическая элита Франции воспринимает Мехрибан ханым Алиеву как влиятельного лидера. Это также показывает, что Мехрибан Алиева в восприятии западных стран является прогрессивным общественным и политически деятелем мусульманско-восточного мира, идущим в ногу со временем и глубоко понимающим западные ценности. Сегодня в мусульманских странах трудно найти вторую женщину-политика, обладающую таким статусом.

Как мы уже отметили, одним из важных аспектов визита явилось проведение обсуждений высокого уровня на политико-экономические, гуманитарные темы. Встречи и переговоры Первого вице-президента с руководителями ведущих компаний являются показателем высокого доверия к Мехрибан ханым Алиевой в привлечении иностранных инвестиций в ненефтяной сектор Азербайджана, а также ее личного авторитета. Как отметил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, связи с Францией одновременно могут внести большой вклад в сближение нашей страны с Европейским Союзом и сыграть роль окна для интеграции Азербайджана в эту организацию.

Если выстроить проведенные в рамках визита встречи, то на первый план можно выдвинуть встречу с премьер-министром Франции Эдуардом Филиппом. По мнению премьер-министра Франции, констатировавшего успешное развитие связей между нашими странами в политической, экономической и других сферах, Азербайджан обладает большим экономическим потенциалом, и есть хорошие перспективы для двустороннего сотрудничества. Французским компаниям, работающим в нефтяном и ненефтяном секторах Азербайджана, следует проявлять больше активности. Первый вице-президент Мехрибан Алиева, разделяя это мнение, подчеркнула, что для сотрудничества в экономической сфере есть большой потенциал, призвала французские компании к большей активности в нашей стране. Коснувшись сотрудничества в гуманитарной сфере, Мехрибан Алиева отметила, что в Азербайджане есть большой интерес к французскому языку и литературе, более чем в 300 школах нашей страны преподается французский язык. Кроме того, успешно функционируют центр французского языка и литературы в Азербайджанском университете языков, центр французского языка в Бакинском славянском университете, Бакинский французский лицей и Французско-азербайджанский университет.

Хотя детали встречи с премьер-министром один на один полностью не разглашаются, прозвучавшие мысли свидетельствуют о намерении Франции еще более расширить сотрудничество с Азербайджаном во всех сферах, особенно в области экономики, что заслуживает внимания как важнейший фактор. Если обратить внимание на азербайджано-французские документы, подписанные с участием Первого вице-президента Мехрибан Алиевой и премьер-министров Эдуарда Филиппа, то можно убедиться в том, что в этом направлении уже предпринимаются реальные шаги.

К примеру, было подписано «Соглашение о стратегическом сотрудничестве между Центральным банком Азербайджана и Банком Rotchild & Cie». Банковский бизнес Ротшильдов включает такие важные сферы, как инвестиционно-банковские услуги, корпоративные банковские услуги, частные капиталовложения, управление активами.

Или же подписанная между Азербайджанской Республикой и Агентством развития Франции «Конвенция о реконструкции железнодорожной линии Сумгайыт-Ялама транспортного коридора Север-Юг в рамках программы развития железнодорожного сектора», а также «Договор об исследовании относительно создания Центра оперативного контроля» и «Договор о реализации системы сигнализации и телекоммуникации депо «Ходжасан» - это документы, представляющие особое значение для нашей страны.

Если учесть транспортировку по Международному транспортному коридору Север-Юг грузов, перевозимых из Индии и стран Залива через территорию Азербайджана в Россию, Западную Европу, прибалтийские и скандинавские страны, то реализация указанной конвенции принесет экономике нашей страны большие дивиденды.

А договор об исследовании относительно создания Центра оперативного контроля и договор о реализации системы сигнализации и телекоммуникации депо «Ходжасан» сыграют важную роль в развитии транспортной инфраструктуры.

Азербайджан проводит последовательную и постоянную работу, направленную на сокращение зависимости своей экономики от нефти, развитие ненефтяного сектора. Об этом говорилось на встрече с министром экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэром. Министр отметил важную роль Первого вице-президента в диверсификации экономики Азербайджана. Мехрибан Алиева, в свою очередь, подчеркнула, что политический диалог между нашими странами находится на высоком уровне, однако осуществляемое экономическое сотрудничество не отвечает реальному потенциалу. По ее мнению, необходимо в скором времени приступить к реализации конкретных проектов, провести в текущем году очередное заседание азербайджано-французской межправительственной экономической комиссии. Эти предложения были высоко оценены французским министром.

Одним из приоритетных вопросов для Азербайджанского государства является охрана окружающей среды. На встрече с исполнительным вице-президентом компании Suez Group по международному развитию Эриком Гебали обсуждались перспективы сотрудничества между Азербайджаном и этой компанией в области окружающей среды, экологии и других сферах, состоялся обмен мнениями о развитии двусторонних связей в различных направлениях. Если учесть положительный опыт связей между нашей страной (ОАО «Азерсу») и французской компанией в области управления водой и борьбы с потерями воды, то перспективы данного сотрудничества не вызывают никакого сомнения.

Интересными моментами запомнилась и встреча Первого вице-президента Мехрибан ханым Алиевой в рамках визита во Францию с руководителем компании Rothschild Global Financial Advisory Дэвидом де Ротшильдом. Так, в XIX веке Ротшильды были хорошо известны в Азербайджане. Отмечая это, Мехрибан Алиева сказала: В то время Баку являлся центром нефтяной промышленности, и братья Ротшильды ввезли в Баку крупные инвестиции. Все это еще больше оживило нефтяную промышленность в Баку. Братья Ротшильды занимались и благотворительностью, а также построили в Баку много красивых зданий.

«Мы знаем о деятельности нашей семьи в Вашей стране, и я считаю, что они осуществляли деятельность, которая оставила след в истории», - сказал руководитель компании Rothschild Global Financial Advisory, подчеркнув, что деятельность Ротшильдов в Азербайджане имела исторические корни. Он с удовлетворением принял приглашение Мехрибан Алиевой посетить нашу страну.

А плодотворные встречи и переговоры, проведенные с председателем Сената Франции Жераром Ларше, председателем Национальной ассамблеи Ришаром Ферраном, а также председателем группы дружбы Франция-Азербайджан и советниками имеют важное значение с точки зрения развития межпарламентских связей, а также азербайджано-французских отношений в области культуры, науки, здравоохранения и образования.

Что касается сферы здравоохранения, то встреча с учредителем и бывшим президентом Национального института рака Франции профессором Дэвидом Хаятом может считаться очень знаменательной. Если учесть, что Первый вице-президент оказывает всестороннее внимание и заботу о развитии здравоохранения в нашей стране, то определение новых направлений французского-азербайджанского сотрудничества в этой области придаст импульс обмену опытом и налаживанию более тесного сотрудничества между онкологическими центрами двух стран, реализации совместных проектов.

Визит Первого вице-президента Мехрибан Алиевой во Францию имеет большое значение и с точки зрения развития культурных связей между двумя государствами. Эти и другие вопросы обсуждались на встрече с первой леди Франции Брижит Макрон, которая высоко оценила исключительную роль Мехрибан Алиевой в популяризации и доведении до международной общественности жемчужин древней азербайджанской культуры. Было подчеркнуто значение культурных мероприятий, проведенных в различное время во Франции под ее руководством. С уверенностью можно сказать, что эта встреча послужит углублению сотрудничества в вопросах проблем семьи и женщин, гендерного равенства, образования, охраны окружающей среды.

В рамках визита Первый вице-президент Мехрибан Алиева в сопровождении министра культуры Франции Франка Ристера побывала в парижском Музее д’Орсе. Это еще раз подтвердило, что сфера культуры является одним из важных направлений азербайджано-французских связей.

Одна из тем, которой уделялось особое внимание на всех проведенных во Франции встречах, была связана с нагорно-карабахским конфликтом, являющимся проблемой номер один Азербайджана. Первый вице-президент использовала все созданные визитом возможности для того, чтобы еще раз довести до высших кругов французской власти принципиальную позицию нашей страны по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, напомнить об ответственности Франции, как одного из сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в процессе урегулирования.

В целом, визит Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой во Францию можно охарактеризовать как знаменательное событие. Этот визит, несомненно, сыграет исключительную роль в развитии межгосударственных связей во всех направлениях, а также сближении нашей страны с Европейским Союзом, интеграции Азербайджана в ЕС.

Аслан Асланов

председатель Правления АЗЕРТАДЖ,

президент Всемирного конгресса новостных агентств и OANA

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