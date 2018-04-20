Демонстранты в Ереване преградили дорогу автомобилю главы Минобороны

Демонстранты, выступающие против избрания премьером Армении экс-президента Сержа Саргсяна преградили дорогу автомобилю главы Минобороны Армении Вигена Саркисяна в Ереване, охрана министра применила силу, сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства, передает РИА Новости.

"Двадцатого апреля на перекрестке проспекта Комитаса и улицы Тиграняна демонстранты не только преградили путь машине министра обороны, возвращавшейся к месту службы, но и, игнорировав призывы сотрудников службы безопасности, начали наносить удары по машине сопровождения", — сообщили в министерстве.

По данным пресс-службы, один из людей в масках попытался открыть дверь автомобиля министра. "В сложившейся ситуации сотрудники, обеспечивающие охрану министра обороны, были вынуждены, применив силу, расчистить дорогу для служебных машин", — говорится в сообщении.

Ранее возглавляющий протестные акции депутат Никол Пашинян заявил, что начинает операцию по блокированию дорог грузовиками. Он отметил, что если план удастся, то до завершения "бархатной революции" останется несколько дней.

Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале "бархатной революции" в Армении.

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