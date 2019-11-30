В США арестовали певца, считающегося душой армянских "дашнаков"

30 ноября 2019 08:22 (UTC+04:00)

В американском штате Вирджиния по подозрению в незаконном обороте наркотиков арестован армянский певец, член партии «Дашнакцутюн» Гарник Саркисян, сообщает в субботу Trend со ссылкой на армянские СМИ.

«Певец Саркисян пытался перевезти в своем фургоне наркотики из Калифорнии в Вирджинию», - ссылаясь на собственные источники, пишет армянская газета «Жаманак» («Время»).

Газета отмечает также, что Гарник Саркисян, который переехал в США после первой ливанской войны, считается душой «Дашнакцутюн», так как все митинги партии от Ливана до США проходили под его песни.

Ранее сообщалось o случаях задержания в европейских странах членов организованных преступных группировок, которые европейские правоохранители относят к «армянской мафии».

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