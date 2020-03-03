Армения продлила ограничения на границе с Ираном

Правительство Армении приняло решение продлить ограничения на сухопутное сообщение с Ираном еще на две недели из-за вспышки коронавируса. Как передает Trend со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил министр здравоохранения Арсен Торосян во вторник в прямом эфире на своей странице в Facebook.

24 февраля власти Армении закрыли сухопутное сообщение с Ираном, а также частично ограничили авиационное сообщение из-за вспышки COVID-19. Более того, 2 марта руководство республики решило временно восстановить визовый режим с ИРИ.

"Учитывая вспышку коронавируса в Иране, принято решение продлить ограничения еще на две недели, до 24 марта", - сказал Торосян.

По его словам, решение было принято по итогам совещания у премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое состоялось 2 марта. Министр пояснил, что решение будет обнародовано во вторник, а вступит в силу уже в среду, 4 марта.

1 марта в Армении был зарегистрирован первый подтвержденный случай заражения коронавирусом. Инфекция была обнаружена у прибывшего из Ирана 29-летнего гражданина Армении, результаты анализа его супруги оказались отрицательными. По данным Минздрава, у заразившегося практически отсутствуют симптомы болезни и никакого лечения он не проходит. На данный момент в Армении изолированы 32 человека.