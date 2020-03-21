Число инфицированных коронавирусом в Армении достигло 160
Число зараженных коронавирусной инфекцией в Армении увеличилось до 160 человек.
Как передает Trend со ссылкой на армянские СМИ, сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.
Ранее сообщалось о 136 подтвержденных случаях.
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