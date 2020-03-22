Число инфицированных коронавирусом в Армении достигло 190
Число случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 190.
Как передает Trend со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщается в воскресенье на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний минздрава Армении.
"В Армении подтверждены 190 случаев коронавируса. Два человека излечились, случаев смерти от болезни нет", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о 160 подтвержденных случаях.
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