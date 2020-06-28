В Армении за сутки зарегистрировано 736 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом, как передает Trend со ссылкой на армянские СМИ, сообщили в Национальном центре по контролю и профилактике заболеваний Минздрава республики.

В общей сложности на утро 28 июня зарегистрировано 24 645 инфицированных коронавирусом.

Общее число тестирований составляет 107 108.

Фактически сейчас лечатся 10 445, число получающих лечение уменьшилось на 112 пациентов.

По последним данным выздоровели 13 116 человек, за последний день – 205 человек. В общей сложности умерли 427 пациентов ( число умерших увеличилось на 6 человек).