Армения - реальная угроза для региона – председатель парламента Турции

БАКУ /Trend/ - Армения - реальная угроза для Турции, Азербайджана и всего региона.

Об этом сказал председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп, сообщает в среду Trend.

По его словам, то, что это страна - оккупант было доказано всему миру.

"Армения ведет себя безответственно", - сказал Шентоп.

(Редактор: Натаван Эфендиева)