Армения - реальная угроза для региона – председатель парламента Турции
БАКУ /Trend/ - Армения - реальная угроза для Турции, Азербайджана и всего региона.
Об этом сказал председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп, сообщает в среду Trend.
По его словам, то, что это страна - оккупант было доказано всему миру.
"Армения ведет себя безответственно", - сказал Шентоп.
(Редактор: Натаван Эфендиева)
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