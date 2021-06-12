Пашинян планирует рукой армянина пролить кровь другого армянина – экс-посол

БАКУ /Trend/ - С самого начала своей политической карьеры в 2008 году Пашинян вел общество к гражданской войне. Об этом написал в своем Telegram-канале бывший посол Армении в Ватикане Микаел Минасян, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

«Гражданская война - единственный инструмент для провинциального фюрера навязать свою волю несогласным, попрать свободу оппонентов, доказать свою правоту погромщика «коктейлем Молотова», - написал Минасян.

По его мнению, Пашиняну недостаточно жертв коронавируса и погибших на войне.

«В своем стремлении к абсолютному злу он планирует рукой армянина пролить кровь другого армянина. Его последняя надежда - насилие, наш страх перед гражданской войной и наша неорганизованность. Не дождется», - написал экс-посол.