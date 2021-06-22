Армянский народ понимает, что развитие страны возможно только благодаря восстановлению отношений с Азербайджаном – российский политолог

БАКУ /Trend/ - Армянский народ понимает, что развитие страны возможно только благодаря восстановлению отношений с Азербайджаном. Об этом сказала Trend во вторник политолог, заместитель директора российского Института политических исследований Дарья Гревцова.

«Несмотря на серьезное поражение в войне, Пашинян все же одержал победу на выборах, поскольку народ Армении больше не хочет войны. Он хочет восстановления коммуникаций, развития, и многие понимают, что это возможно лишь благодаря совместной работе и восстановлению отношений с Азербайджаном. Народ проголосовал против войны, которую олицетворяли собой и Кочарян, и Саргсян. Народ хочет новых изменений и лучшей жизни.

Несмотря на то, что градус напряжения был довольно высокий, партия и сам Пашинян значительно вырвались вперед, набрав большинство голосов, а именно 54 процента, и оставив позади своего соперника Роберта Кочаряна с 20 процентами. Естественно, такая большая разница скажется на дальнейшем развитии событий внутри самой Армении», - сказала Гревцова.

По ее ловам, итоги выборов в Армении продемонстрировали, что все реваншисты и радикальные элементы, которые призывали к войне, олицетворяя собой «карабахский клан» Роберта Кочаряна, оказались в меньшинстве, и выйти на улицы и заполонить ими армянскую столицу будет довольно сложно.

«Армянский народ хочет не каких-то революций, изменений и пересмотров итогов выборов, а дальнейшей работы и развития на благо своего государства», - считает политолог.

(Автор: Клавдия Ромакаева. Редактор: Константин Шапиро)