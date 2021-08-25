В Армении большинство школьников не могут бегло читать.

Об этом депутат от оппозиционной фракции "Айастан" ("Армения") Армен Геворкян заявил в среду на заседании парламента Армении, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Депутат парламента Армении привел данные индекса образовательной бедности (Learning Poverty) Всемирного банка, согласно которым примерно каждый третий школьник по окончании начальных классов в Армении не может бегло читать текст уровня сложности, соответствующей его возрасту.