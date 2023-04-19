Армения продолжает помогать России обходить западные санкции - New York Times

БАКУ /Trend/ - Армения входит в число стран, которые помогают России обходить западные санкции.

Как передает в среду Trend, об этом говорится в статье газеты New York Times.

По словам автора, который ссылается на высокопоставленных чиновников США и ЕС, зафиксирован всплеск реэкспорта чипов и других электронных компонентов из Армении в Россию. Так, в Россию поставляются восемь конкретных типов этих чипов, имеющих ключевое значение для производства оружия.

"В одном из документов, отмеченных печатью Бюро промышленности и безопасности США, говорится, что в 2022 году Армения импортировала на 515 процентов больше чипов и процессоров из США и на 212 процентов больше из ЕС, чем в 2021 году. Затем Армения экспортировала 97 процентов той же продукции в Россию", - отмечается в статье.

Ранее три министерства США - торговли, казначейства и юстиции - опубликовали трехстороннее заявление о характере признаков попыток обойти санкции против России.

Согласно документу, одной из наиболее распространенных тактик является использование сторонних посредников или пунктов перевалки, чтобы избежать ограничений. Таким образом, выяснилось, что Армения используется для незаконного перенаправления товаров в Россию или Беларусь в обход западных санкций.