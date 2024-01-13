В Армении задержан гражданин Франции за торговлю оружием

БАКУ/Trend/- Француз, находящийся в тюрьме в Армении Оливье-Майкл Хатчикян после нескольких месяцев содержания под стражей по обвинению в хранении и незаконном обороте оружия, может получить суровое наказание в Армении.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом написал французский журналист армянского происхождения Лео Николян на своей странице в социальной сети "X".

"Судебное заседание по данному делу назначено на февраль. Его паспорт конфискован, установлен запрет на выезд из страны. Также назначено ношение электронного браслета",- написал журналист.

Возникает вопрос, не хочет ли МИД Франции потребовать у Армении немедленно отпустить своего гражданина? Пока никаких официальных заявлений от внешнеполитического ведомства страны по этому вопросу не поступало. Или Франция опять прибегает к двойным стандартам?