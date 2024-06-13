БАКУ/Trend/ - В Армении 101 гражданин обратился за медпомощью после вчерашней акции протеста у парламента.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявили в министерстве здравоохранения Армении.

Как сообщается, 85 человек уже выписаны из больниц, еще 16 остаются под наблюдением. Состояние прооперированного пациента с травмой кистей рук оценивается как удовлетворительное.

Отметим, что сегодня с утра участники акции протеста уже на площади Республики, у Дома правительства в Ереване. На месте и полицейские кордоны.

Вчера стало известно, что в Ереване полиция применяет светошумовые гранаты против протестующих у здания парламента. Одному из протестующих оторвало кисть руки.

Протесты в Армении проходят с середины апреля. Движение получило название «Тавуш во имя Родины», его участники во главе с архиепископом Багратом Галстаняном начали шествие в Ереван. Галстанян также сообщал, что оппозиция запускает процедуру импичмента Пашиняна.

Сам премьер еще в мае назвал церковь агентом влияния и пригрозил решить этот вопрос в ближайшие месяцы.