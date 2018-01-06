Грузия станет ассоциированным членом CERN

6 января 2018 09:30 (UTC+04:00)

Грузия станет ассоциированным членом Европейского центра ядерных исследований (CERN), сообщает Грузия Online.

Членство позволит грузинским ученым быть представленными от имени страны. По словам председателя комитета по образованию, науке и культуре Мариам Джаши, на данный момент большинство грузин не работают в ведущим научном центре от имени Грузии.

Мариам Джаши надеется, что процесс получения статуса ассоциированного членства будет завершен в 2018 году.

В середине февраля планируется визит министра образования в центр и встреча с руководящими лицами.

«Интересная встреча состоялась с грузинскими учеными, работающими в центре. Речь идет об ассоциированном членстве в центре. Мы скоро посетим центр, чтобы конкретно поговорить об осуществлении этого плана. Это будет важно как для студентов, так и для ученых. Наши ученые смогут участвовать в процессе научных исследований от имени Грузии, и наши студенты смогут приезжать и работать так над докторской диссертацией», — заявил министр образования Михаил Чхенкели.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Bloomberg включил Грузию в список самых горячих направлений 2018 года
Грузия 14:45
В 2017 году Грузию посетили почти 1,7 млн туристов из Азербайджана
Грузия 5 января 13:37
После введения системы баллов в Грузии, водительских прав лишились 19 человек
Грузия 5 января 09:55
В Тбилиси ужесточили правила пожарной безопасности для проектировки жилых домов
Грузия 4 января 09:53
Азербайджан в 2018 г. удовлетворит почти 100% потребностей Грузии в газе
Энергетика 3 января 13:49
Грузия - это люди: встреча со скульптором Ираклием Жвания и кулинаром Эсмой Кунчулия (ФОТО)
Интервью 2 января 10:03
В самолет, летевший из Грузии в Грецию, ударила молния
Грузия 30 декабря 2017 21:04
Между Арменией и Грузией разразился церковный скандал
Грузия 30 декабря 2017 14:48
Нацбанк Грузии оштрафовал пять микрофинансовых организаций и коммерческий банк
Грузия 30 декабря 2017 12:13
Работы по расширению Южнокавзказского газопровода в Грузии завершены на большинстве объектов (Эксклюзив)
Энергетика 30 декабря 2017 08:24
Пункт назначения – Боржоми (ФОТО)
Путешествия 29 декабря 2017 20:24
Рост экономики Грузии за 11 месяцев составил 4,8%
Грузия 29 декабря 2017 12:58
Казахстан ратифицировал соглашение с Грузией о задолженности по госкредитам
Бизнес 28 декабря 2017 17:10
Грузия намерена развивать цифровую таможню
Грузия 28 декабря 2017 15:37
После Тбилиси электроэнергия подорожает и в регионах Грузии
Грузия 28 декабря 2017 12:49
Туркменистан ожидает инвестиций от грузинских компаний
Туркменистан 28 декабря 2017 08:28
Работы по расширению Южнокавзказского газопровода в Грузии завершены на большинстве объектов (Эксклюзив)
Энергетика 27 декабря 2017 17:43
В Грузии назвали сотрудничество с США главным приоритетом страны
Грузия 27 декабря 2017 15:49