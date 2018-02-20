В МИД Грузии будет создан директорат интеграции с ЕС

20 февраля 2018 09:35 (UTC+04:00)

В министерстве иностранных дел Грузии появится новая структура – генеральный директорат интеграции с Евросоюзом. Об этом министр иностранных дел страны Михаил Джанелидзе сообщил в парламенте на объединенном заседании комитетов по внешним связям, евроинтеграции, отношениям с диаспорой и вопросами Кавказа, передает Новости-Грузия.

По словам министра, подобная структура впервые появится в системе государственных ведомств Грузии. Директорат объединит департаменты МИД, а также бывшего аппарата государственного министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, дела которого в ноябре прошлого года были переданы внешнеполитическому ведомству.

Джанелидзе подчеркнул, что директорат станет «устойчивой и сильной структурой, которая не будет зависеть от политических колебаний».

Аппарат государственного министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции был учрежден 19 апреля 2004 года. Ведомство занималось координацией и мониторингом деятельности исполнительной власти в вопросах европейской и евроатлантической интеграции. Аппарат госминистра был упразднен в ноябре 2017 года по решению премьер-министра Грузии Георгий Квирикашвили с целью оптимизации работы правительства.

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