На черноморском побережье Грузии ожидается шторм

29 марта 2018 21:48 (UTC+04:00)

Штормовое предупреждение на черноморском побережье Грузии — в Поти и Кулеви (Самегрело-Земо Сванети) ожидается шторм в пять баллов, сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на телеканал Imedi.

Сила ветра в Поти составляет 13-18 метров в секунду, а временами достигает 20-25 метров в секунду. По прогнозам синоптиков, ветер постепенно будет уменьшатся. Однако ожидается кратковременный дождь с грозой.

С завтрашнего дня в прибрежной линии Поти и Кулеви шторм достигнет 4-5 баллов. Максимальная температура воздуха составит плюс 12 градусов.

Синоптики прогнозируют улучшение погоды с 31 марта.

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