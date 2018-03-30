Глава Минобороны Грузии ожидает интенсификации военного сотрудничества с США

Министр обороны Грузии Леван Изория обсудил с находящимся в Тбилиси с визитом командующим Корпусом морской пехоты США в Европе и Африке генерал-майором Расселом Санборном вопросы двустороннего сотрудничества в сфере обороны, сообщает Грузия Online.



Как сообщает пресс-служба Минобороны Грузии, в ходе встречи Л.Изория выразил надежду, что в 2018 году, благодаря осуществлению ряда совместных программ и инициатив, отношения между двумя странами в сфере обороны станут еще более тесными и интенсивными.



По информации пресс-службы, стороны обсудили вопрос проведения в Грузии ежегодных многонациональных учений Agile Spirit, в процессе подготовке к которым активно участвуют США.



В нынешнем году, по словам министра обороны Грузии, в учения Agile Spirit будет добавлен морской компонент.



Как отмечает пресс-служба, в ходе встречи также обсуждались вопросы, связанные с участием грузинских военнослужащих в миссии НАТО в Афганистане и предстоящим началом осуществления совместной с США программы "Готовности обороны Грузии", в рамках которой с участием американских военных инструкторов в течение трех лет планируется подготовить и оснастить девять грузинских батальонов.

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