Премьер-министры Грузии и Турции провели телефонный разговор

27 июня 2018 00:59 (UTC+04:00)

Между премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе и премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом состоялся телефонный разговор, пишет Грузия Online.

По информации администрации правительства, Мамука Бахтадзе поздравил турецкого коллегу с успешным проведением выборов и отметил, что Турция является важным партнером Грузии.

Стороны обсудили региональные проекты и дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества.

Премьер-министр Турции еще раз выразил твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также европейской и евроатлантической интеграции Грузии.

Стороны выразили надежду на углубление стратегических партнерских отношений и продолжение успешного сотрудничества в многосторонних форматах.

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Azernews Newspaper
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