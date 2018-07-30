Экономический рост Грузии в июне составил 4 процента

В июне этого года экономический рост в Грузии составил четыре процента. Об этом сообщает Bussines Грузия со ссылкой на Национальную службу статистики Грузии.



По предварительным оценкам, в июне 2018 года, по сравнению в аналогичным периодом прошлого года, значительный рост был зафиксирован в сферах транспорта, гостиниц и ресторанов, финансовой деятельности и торговли.



По данным ведомства, во втором квартале средний показатель роста ВВП составил 6 процентов, а за шесть месяцев — 5,7 процента.



Напомним, что один из самых высоких показателей в последние годы наблюдался в мае и составил 7,5 процента.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.