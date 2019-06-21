По следам вчерашней акции задержаны 305 человек - МВД

21 июня 2019 21:24 (UTC+04:00)

Сотрудниками министерства внутренних дел задержаны 305 человек за участие во вчерашней акции в Тбилиси. Об этом, как передает Trend со ссылкой на apsny.ge, говорится в заявлении МВД.

Также отмечается, что в ходе вчерашней акции разного рода телесные повреждения получили как участники акции, так и правоохранители.

Согласно информации, начато следствие по ст. 225 УКГ - организация группового насилия, руководство или участие в нем.

МВД заявляет, что полиция использовала специальные средства - слезоточивый газ, нелетальное оружие, водометы. Также утверждается, что их использование носило пропорциональный угрозам характер.

«В целях предотвращения вторжения в здание парламента, восстановления общественного порядка, возвращения акции в правовые рамки, отражения нападений на полицейских и предотвращения группового нарушения правопорядка полиция была вынуждена использовать специальные средства принуждения, предусмотренные законом Грузии «О полиции», — слезоточивый газ, нелетальное оружие и водометы», — заявил на брифинге заместитель министра внутренних дел Владимир Борцвадзе..

По словам замминистра, несмотря на это, агрессивная часть участников акции продолжала нарушать закон в течение всей ночи.

«На рассвете они уничтожили автомобили полицейских, и граждан и нанесли ущерб частным объектам на близлежащей территории. За различные правонарушения задержаны 305 участников акций», — отметил Борцвадзе.

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