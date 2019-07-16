МИД Грузии об инциденте на грузино-азербайджанской границе

16 июля 2019 04:40 (UTC+04:00)

Инцидент на грузино-азербайджанской границе с участием граждан Грузии, который произошел в воскресенье у комплекса «Кешкчидаг», расположенного на территории Азербайджана, не соответствует стратегическим отношениям Грузии и Азербайджана. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в комментарии МИД Грузии.

"Подобные инциденты не соответствуют стратегическим партнерским отношениям, которые существуют между нашими странами. Именно поэтому мы считаем, что вовремя должны продолжиться встречи экспертных групп и делимитационных комиссий, полную готовность к которым выражает грузинская сторона. Вместе с тем является важным, чтобы со стороны общества была проявлена максимальная сдержанность с целью избежать провокаций", - сказано в комментарии.

Напомним, что 14 июля 2019 года группа лиц из Грузии, нарушив государственную границу Азербайджана, напала с непристойными оскорблениями на пограничный наряд, который нес службу вблизи комплекса «Кешкчидаг», расположенного на территории Азербайджана. В связи с этим посол Грузии в Азербайджана был приглашен в МИД Азербайджана для дачи объяснений по поводу произошедшего.

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