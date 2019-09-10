У грузино-армянской границы произошли землетрясения магнитудами 5,2 и 4,2

Два землетрясения произошли во вторник на территории Армении, в нескольких километрах от грузино-армянской границы. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает Центр сейсмологии Грузии.

По данным ведомства, первое землетрясение магнитудой 5,2 было зафиксировано на территории Армении, в 8 километрах от границы с Грузией, на глубине 10 километров. Вскоре Центр зафиксировал еще одно землетрясение магнитудой 4,2, уже в 5 километрах от грузино-армянской границы, на глубине 5 километров.

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