У грузино-армянской границы произошли землетрясения магнитудами 5,2 и 4,2

10 сентября 2019 21:13 (UTC+04:00)

Два землетрясения произошли во вторник на территории Армении, в нескольких километрах от грузино-армянской границы. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает Центр сейсмологии Грузии.

По данным ведомства, первое землетрясение магнитудой 5,2 было зафиксировано на территории Армении, в 8 километрах от границы с Грузией, на глубине 10 километров. Вскоре Центр зафиксировал еще одно землетрясение магнитудой 4,2, уже в 5 километрах от грузино-армянской границы, на глубине 5 километров.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
182-дневные ценные бумаги были проданы на аукционе казначейства министерства финансов Грузии
Финансы 19:36
2-х летние ценные бумаги были проданы на аукционе казначейства министерства финансов Грузии
Финансы 19:34
Грузия начинает переговоры о прямом авиасообщении с США
Бизнес 18:49
Импорт смазочных материалов в Грузию сократился
Энергетика 18:32
Грузия является важным партнером для США с точки зрения торговых возможностей
Финансы 18:26
Азербайджан экспортировал в Грузию 1,9 тысячи тонн нефтяного битума
Энергетика 16:01
Лента новостей
В Калифорнии началась презентация новинок от Apple
В мире 21:25
Правительство Италии во главе с Конте получило доверие в Сенате
Европа 21:21
США подозревают Иран в незаявленной ядерной деятельности
США 20:46
В МИД России предостерегли ЕС от размещения американских ракет
Россия 20:31
Трамп уволил Болтона
США 20:16
Джонсон считает возможной сделку с ЕС, но не исключает "жесткого" Brexit
Европа 20:12
Генсек ЛАГ призвал Иран не вмешиваться в дела Йемена
Арабские страны 20:03
182-дневные ценные бумаги были проданы на аукционе казначейства министерства финансов Грузии
Финансы 19:36
2-х летние ценные бумаги были проданы на аукционе казначейства министерства финансов Грузии
Финансы 19:34