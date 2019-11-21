В Грузии продолжаются акции протеста

21 ноября 2019 17:42 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Шумная акция протеста прошла у здания Тбилисского городского суда в Грузии, передает Trend со ссылкой на "Грузия Онлайн".

Молодые активисты собрались у суда и попытались запереть входную дверь в здание на замок, но полиция им не позволила. Участники акции - порядка 20 человек, кричали и обвиняли полицию и власти в целом в нарушении их прав. Произошло несколько стычек.

Митингующая оппозиция и молодежные организации еще на прошлой неделе объявили властям "войну замков". Сначала они заперли ворота во двор парламента, а потом депутат от бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Роман Гоциридзе закрыл на замок двери в зал пленарных заседаний.

Накануне очередь дошла до ворот Генеральной прокуратуры Грузии, а сегодня - до правительства.

Правда запереть ворота правительственной канцелярии митингующим не позволила полиция, которая выстроилась в кордон. В конечном счете они повесили несколько цепей с замками на решетку неподалеку от въезда.

Волна протеста не прекращается в Тбилиси с 14 ноября, с тех пор, как парламент провалил поправки о переходе со смешанной на пропорциональную (по партийным спискам) систему парламентских выборов уже с 2020 года. Митингующие требуют отставки правительства и назначения досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Юсиф Агаев)

Twitter: @Mila61979356

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