Министр обороны Грузии обсудил в Пентагоне сотрудничество страны с США

22 ноября 2019 02:43 (UTC+04:00)

Заместитель министра обороны США Дэвид Норквист провел в Пентагоне встречу с министром обороны Грузии Ираклием Гарибашвили и обсудил вопросы стратегического партнерства между странами, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По сообщению пресс-службы Пентагона, стороны обсудили двусторонние программы сотрудничества в области безопасности и необходимость совместной работы для решения общих проблем в этой области.

"Они также обсудили вклад Грузии в миссию "Решительная поддержка" в Афганистане, ее партнерство с НАТО и ее текущие усилия по реформам в сфере обороны. Заместитель министра Норквист и министр Гарибашвили договорились использовать возможности для дальнейшего укрепления тесных оборонных отношений между США и Грузией.

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